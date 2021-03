Avec la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l’enseignement n’est pas toujours optimal, notamment faute d’alternatives numériques. Pourtant, Google Classroom propose une solution particulièrement fonctionnelle.

Et si vous utilisiez Google pour faire une classe ? Pour donner un cours sur le sujet qui vous intéresse ? C’est l’offre, désormais ouverte à tous que fait Google avec son service Google Classroom. Présentation d’un outil qui gagne clairement à être mieux connu de tous.

C’est quoi Google Classroom ?

Pour présenter simplement le concept de Google Classroom on peut dire qu’il s’agit d’une plateforme numérique dédiée à l’apprentissage et qui est pensée pour le monde scolaire. Concrètement, elle permet de créer et diffuser des cours ou encore des exercices à destination des élèves. Cela peut permettre de faciliter la communication, l’échange au sein de l’école mais aussi à l’extérieur. On y trouve aussi des ambitions environnementales et économiques avec la réduction du volume de papier nécessaire, un gain de temps et tout simplement des facilités d’un point de vue de l’organisation.

Quand a été créé Google Classroom ?

Pour comprendre bien de quoi il s’agit, il faut remonter aux origines. Tout commence en août 2014. A l’époque, Google présente son service comme étant simplement une nouvelle fonctionnalité de Google Apps. Le service est accessible à partir de tous les appareils mobiles afin d’être facile d’utilisation. Une API pour les sites web est annoncée par Google à partir de juin 2015.

Comment puis-je accéder à Google Classroom ?

Pour se connecter à Google Classroom, il suffit simplement d’avoir un compte Gmail personnel. Vous pouvez ensuite, via l’outil donner naissance à une classe en ligne ou accéder à un cours déjà créé. L’outil est accessible ainsi depuis un smartphone, une tablette tactile ou bien encore un ordinateur.

A noter que cet usage avec le compte personnel est surtout destiné à des usages indépendants des institutions. Un professeur qui veut donner un cours en périphérie du système classique ou encore une ONG qui donne une formation peut par exemple y avoir recours.

En revanche, Google impose aux écoles et aux universités qui veulent l’utiliser de s’inscrire à la suite G pour l’éducation qui permet de compléter l’offre initiale de Google Classroom.

Utilisations : que peut-on faire avec l’outil Google Classroom ?

De nombreuses fonctionnalités de Google Classroom se révèlent très utiles pour gérer une classe numériquement. En voici quelques-unes :

Les devoirs n’ont plus besoin d’être rendus par écrit. Il est possible de les soumettre électroniquement et de le modifier si besoin. Les élèves peuvent aussi joindre des documents via Google Drive.

Le système de notation propose différentes déclinaisons, et un véritable suivi de l’évolution des élèves. Il est aussi possible d’y lier d’autres systèmes externes permettant par exemple l’envoi des notes par courrier électronique aux parents.

Un système d’annonces qui peuvent être commentées permet de faciliter la communication entre les élèves et les enseignants. Les élèves peuvent aussi y avoir recours pour s’aider entre eux via un système de chat.

Quelle est la différence entre un compte personnel et G Suite ?

Quelle est la différence entre les deux systèmes proposés par Google ? La suite G permet notamment de répondre à certaines problématiques évidentes en termes de sécurité ou de confidentialité. Elle offre notamment plus de contrôle, plus de sécurité et une dimension privative plus importante. Google ne se cache pas de la différence et demande aux utilisateurs de cocher une case signifiant qu’il ne s’agit pas d’un usage frauduleux. « J’ai lu et compris la clause de non-responsabilité ci-dessus et je n’utilise pas Google Classroom dans une école avec des élèves ».

Que contient G Suite de Google ?

La suite G de Google offre aussi des avantages conséquents aux utilisateurs afin de les inciter à y avoir recours. Vous pouvez ainsi bénéficier d’un espace illimité dans Drive, Gmail et Google Photos, de plus de 100 Go pour créer des sites Google. Par ailleurs, il sera désormais possible de rassembler plus de personnes qu’auparavant dans une réunion Google Meet. Vous pourrez aussi faciliter le suivi et l’aide des élèves qui peuvent avoir des difficultés.

Google offre par ailleurs, une assistance téléphonique et électronique 24h/24 et 7 jours sur 7. Le service ne compte pas du tout de publicité et il est gratuit pour les écoles et les universités.