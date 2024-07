Le Chromecast, c’est fini : Google lance un nouveau produit dédié au streaming

Après plus de 10 ans de bons et loyaux services, le Chromecast de Google va être remplacé par un tout nouvel appareil bien différent.

Depuis sa sortie en 2013, le Chromecast est devenu un appareil incontournable pour diffuser facilement (et sans fil) des contenus de divertissement depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur sur un téléviseur. Et ce petit boîtier a su évoluer au fil du temps pour répondre aux nouvelles exigences des utilisateurs, avec des fonctionnalités toujours plus variées pour satisfaire le grand public.

Mais le géant de la tech s’apprête à tourner la page du Chromecast avec un tout nouveau modèle baptisé « TV Streamer », dans l’optique de concurrencer les boîtiers type Apple TV. On fait le point complet.

A lire aussi Pourquoi Google va supprimer certaines de vos applis cet été ?

Un look retravaillé sur ce nouveau lecteur de streaming Google

Pour marquer cette nouvelle génération d’appareils de streaming, la firme américaine n’a visiblement pas lésiné sur les moyens en remodelant le design de manière significative. D’après les fuites recueillies par nos confrères de 9to5Google, il faudrait donc s’attendre à un boîtier plus volumineux qui s’assimile à l’Apple TV.

Si l’on se fie aux premières images dévoilées par ce même média, il s’agira d’une sorte de plateau ovale avec deux câbles. Certainement pour la connexion en HDMI et l’alimentation.

Du côté de la télécommande, il y a aussi quelques changements notables comme l’apparition d’un nouveau contrôle de volume, ainsi qu’un bouton d’assistant vocal avec un logo de microphone au lieu de l’Assistant Google. Signe que cette fonctionnalité pourrait laisser sa place à l’IA Gemini dans les années à venir.

Le design compact du Chromecast semble déjà loin (© 9to5Google)

Vers un remplacement définitif du Chromecast ?

À l’heure actuelle, Google n’a pas encore précisé quelle serait la place du TV Streamer dans sa gamme d’appareils et s’il pourrait cohabiter avec le Chromecast. Mais nous en saurons probablement davantage lors de la conférence Made by Google qui se tiendra le 13 août prochain.

Par ailleurs, il reste à savoir si ce TV Streamer inaugurera aussi de nouvelles fonctionnalités de diffusion en streaming. Quoi qu’il en soit, ce sera un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte.