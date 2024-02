Google boost votre vieux PC avec une astuce simple et gratuite

Google rend ChromeOS Flex disponible sur les vieux PC pour empêcher l’obsolescence de nombreux appareils lors de la disparition de Windows 10…

Certains ordinateurs – généralement des anciens modèles – ne sont pas compatibles avec Windows 11 et comme Microsoft avait acté la fin de vie de Windows 10 au 14 octobre 2025, il serait facile de céder à la panique et de se dire que son PC est obsolète… Mais, Google a pensé à vous et compte bien vous permettre de conserver votre vieil appareil grâce à un nouveau système d’exploitation complètement gratuit : ChromeOS Flex.

A lire aussi Windows arrive enfin sur iPhone, iPad et Mac

C’est quoi ChromeOS Flex : le remplaçant de Windows 10 ?

ChromeOS Flex est un système d’exploitation cloud développé par Google qui reprend la structure de ChromeOS (présent dans les Chromebook) mais l’allège en enlevant quelques fonctionnalités.

Il joue pour ainsi dire le même rôle que Windows 10 et vous permet de lancer rapidement vos applications, d’optimiser le fonctionnement de votre PC et surtout d’en garantir la sécurité.

Avec ce coup, Google pourrait bien mettre la main sur des centaines de millions de PC à travers le monde. En effet, selon Canalys, ce sont un peu plus de 240 millions d’appareils qui seraient incompatibles avec Windows 11 et se retrouveraient dans l’obligation passer sur ChromeOS Flex pour survivre.

A lire aussi Windows 11 : un bug inattendu améliore ses performances

Les limites de ChromeOS et de la stratégie de Google

ChromeOS Flex est — comme son nom le laisse supposé — un système d’exploitation optimisé pour le cloud et surtout pour les applications Google. Ce qui veut donc dire qu’il vous sera donc fortement recommandé de passer par Google Sheets, Google Doc plutôt qu’Excel ou Word.

L’arrivée de l’OS Google reste toutefois une très bonne nouvelle pour celles et ceux qui voyaient leur PC au bout de la date de péremption, mais il se pourrait également que Windows repousse l’échéance de quelques années.

En effet, la date d’octobre 2025 avait été fixée il y a des années et était censée inciter les utilisateurs à passer sur Windows 11, mais si le délai s’avérait trop court, il serait tout à fait possible que Microsoft revoit sa stratégie et prolonge les services de Windows 10 pour quelque temps pour ne pas perdre tous ses utilisateurs.

Pour savoir est compatible avec Windows 11, il suffit de vous rendre dans le « planificateur de tâche » et de lancer « l’évaluateur de compatibilité » Windows. (situé dans les onglets : Microsoft -> Windows -> Application Experience

Dans les deux cas, l’arrivée de ChromeOS Flex vous garantit une alternative gratuite à Windows 10 pour ne pas jeter votre vieux PC.