Google Chrome : votre appli ne sera plus mise à jour si vous possédez cette version d’Android

Vous avez pris l’habitude d’utiliser le navigateur Google Chrome sur votre smartphone Android ? Il va peut-être bientôt falloir vous en séparer…

Comme c’est souvent le cas avec les anciens modèles de smartphones, l’obsolescence de nombreuses applis est en train de toquer à la porte. Et parmi elles, on retrouve notamment Google Chrome qui pourrait mettre fin aux mises à jour sur les versions antérieures à Android 8.0. On fait le point.

La fin des mises à jour Google Chrome sur Android, c’est pour bientôt

Voilà une bien triste nouvelle pour les inconditionnels du navigateur de Google, qui espéraient encore tenir quelques années avec un smartphone vieillissant. Il va désormais falloir se faire une raison, car l’entreprise américaine vient d’annoncer qu’elle mettrait fin au support de son appli de manière imminente.

D’après les récents communiqués, cela concernera tous les modèles de smartphones Android incompatibles avec la version 8.0 (et supérieure). Si votre téléphone est vieux de plus de 7 ans, il y a donc de fortes chances qu’il soit impacté.

Pour l’heure, on ne connaît pas encore la date précise pour la fin des mises à jour Google Chrome sur les versions les plus anciennes d’Android. Mais les premières observations laissent penser qu’elle pourrait arriver début décembre, soit en même temps que le déploiement de la prochaine mise à jour de l’OS. Et cela n’augure a priori rien de bon pour votre sécurité…

Toujours se méfier des applis obsolètes : les hackers sont aux aguets

On pourrait penser, à tort, que le simple fait de ne pas mettre à jour les applications de notre smartphone ne ferait « que » nous priver de certaines fonctionnalités. D’autant plus qu’une version a priori « ancienne » peut tout à fait fonctionner comme si de rien n’était. Et pourtant, le danger est bien réel.

En effet, sans mises à jour régulières, les applis deviennent des proies faciles pour les hackers qui profitent de certaines failles pour s’incruster dans votre smartphone. Ni vu, ni connu.

Ce faisant, ils peuvent même accéder dans certains cas à vos données personnelles, vos conversations privées, et même votre compte bancaire. Autant dire qu’il vaut mieux ne pas courir ce risque, et changer de smartphone si besoin en évitant, au passage, certains modèles haut de gamme qui sont de véritables gouffres financiers.

« Fiston, peux-tu m’aider à installer la dernière version de « Gogole Chlore » ? Elle est introuvable »

Mais fort heureusement pour la plupart d’entre nous, la fin des mises à jour Google Chrome sur Android ne devrait toucher que 5 % des utilisateurs actuels de smartphones. On va donc pouvoir dormir sur nos deux oreilles.