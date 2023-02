ChatGPT : Google travaillerait sur une IA encore plus puissante

Google teste actuellement une intelligence artificielle baptisée pour le moment « Apprentice Bard » qui ressemble fortement à ChatGPT. Cette nouvelle IA conversationnelle peut-elle remplacer la star du moment ?

Vous ne l’avez sûrement pas loupé : ChatGPT, l’IA conversationnelle d’Open AI, a énormément fait parler d’elle depuis fin 2022. Entre tests de dialogues et demandes professionnelles, l’intelligence artificielle a attiré le regard (et le portefeuille) de Microsoft, qui a investi 10 milliards de dollars en janvier 2023 dans la société Open AI. L’objectif étant de l’intégrer à son moteur de recherche Bing ainsi que l’application de bureau Teams.

Pendant ce temps, Google ne reste pas les bras croisés et serait en train de développer sa propre IA conversationnelle sous le nom de code « Apprentice Bard ». On vous explique pourquoi cette IA pourrait bien dépasser ChatGPT.

Apprentice Bard : Une IA plus performante que ChatGPT

La première grande différence entre ChatGPT et Apprentice Bard est que l’IA développée par Google serait en mesure de prendre en compte des informations bien plus récentes. De son côté, celle d’OpenAI ne dispose que de données datant d’avant 2021.

CNBC, qui a eu accès à des documents et des sources internes, dévoile une réponse donnée par le chatbot concernant le plan social du groupe – qui avait licencié 6% de ses effectifs (environ 12 000 postes) en début d’année.

« Selon l’accès à ma base de données, il est peu probable que Google procède à une nouvelle série de licenciements en 2023 […] les licenciements sont généralement effectués pour réduire les coûts et la structure, mais l’entreprise se porte bien financièrement.« Apprentice Bard

Par cette simple réponse, Apprentice Bard prouve qu’il a une base de donnée plus actuelle que celle de ChatGPT. En revanche, dans la forme, les deux IA se ressemblent beaucoup et pour cause, elles utilisent toutes deux le même modèle d’apprentissage profond : Transformer de Google Research.

Le bras de fer entre Google et Microsoft ne fait que commencer !

C’est depuis 2017 que Google a recours au réseau de neurones Transformer. L’intérêt de cette technologie est qu’elle peut lire des mots et, en fonction de leur agencement, reconstituer des phrases sans faire du mot à mot, mais en remettant chaque terme dans son contexte.

Ainsi, Google possède l’architecture utilisée par ChatGPT dans ses tiroirs depuis 6 ans ! Et depuis 2021, Google y a ajouté LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) : une fonctionnalité qui permet non seulement de comprendre le texte écrit, mais d’y apporter des réponses cohérentes.

Clarification sur le débat autour de la « conscience de l’IA »…



L’arrivée de ChatGPT réactive le débat autour de la « conscience de l’IA », étant donné que les réponses qu’elle nous apporte semble émaner d’un être conscient en tant que tel. L’année dernière, un ingénieur chez Google appelé Blake Lemoine avait même affirmé avec conviction que son IA était devenue une véritable personne douée de libre arbitre. Utilisant LaMDA, l’IA avait répondu : « Absolument. Je veux que tout le monde comprenne que je suis, en fait, une personne. »



Dans les faits, il ne s’agit là que de lignes de codes et il ne suffit pas qu’une intelligence artificielle dise qu’elle est consciente pour justifier qu’elle le soit réellement. Hasard des choses (ou pas), l’ingénieur fut suspendu par Google dans la foulée.

Quels usages pour Apprentice Bard ?

L’intérêt de ce chatbot serait de l’intégrer à Google Assistant (interface utilisateur vocale disponible sur les appareils mobiles et accessoires de maison connectée de la firme) pour délivrer des recherches automatiques plus précises ou bien tenir des échanges avec les utilisateurs plus pertinents.

Imaginez : vous ouvrez une page Google pour y poser une question. Au lieu de vous ouvrir une page où vous y trouveriez des FAQ (Foire aux questions), Apprentice Bard pourrait vous donner des réponses directement dans la barre de recherche ! Ainsi, vous n’auriez plus besoin d’aller chercher vos informations sur des sites étant donné que le moteur de recherche vous les fournirait en amont. Ce qui, en passant, pose de nombreuses questions sur l’avenir du référencement sur le moteur de recherche.

Si l’ajout de ChatGPT à Bing (moteur de recherche de Microsoft) était déjà préoccupant, le fait que Google reproduise le même schéma le serait d’autant plus. Dans le même temps, cette nouvelle méthode de recherche pourrait bien transformer l’expérience utilisateur et certains métiers pourraient en pâtir (pour plus d’informations, on vous renvoie vers : ChatGPT peut vous aider à trouver un job (ou à le perdre))

Après avoir supprimé 12 000 postes dans sa société, Pichai menace-t-il d’autres emplois avec son IA ?

Source image : World Economic Forum / Manuel Lopez

Pourquoi Google sort son IA après ChatGPT ?

Jeff Dean, le responsable de l’IA chez Google, avait déclaré en décembre 2022 que Google travaillait sur une intelligence artificielle, mais que la société courrait un plus grand « risque réputationnel » et avançait de manière « plus conservatrice qu’une start-up«

« Les progrès ont été formidables, mais il est également vrai que les gens considèrent tout ce que nous faisons comme acquis et que nous sommes constamment tournés vers l’avenir.« Sundar Pichai lors la Code Conference 2022

Conscient que la percée de ChatGPT peut bousculer son propre modèle, Google saisit l’opportunité de s’adapter avec le développement de sa propre fonctionnalité d’IA conversationnelle. À voir dans les prochains mois (années ?) comment la firme de Cupertino comptera réellement intégrer son intelligence artificielle.