L’IA de Google répondra à vos mails, rédigera vos documents… la fin des tâches chronophages ?

Google avance sur les intelligences artificielles et présente une nouvelle fonctionnalité permettant de rédiger des mails automatiquement ou de résumer des textes proprement sur Google Docs.

Le 14 mars aura vu deux annonces importantes : OpenAI a révélé les changements de son IA vers GPT-4 (avec 2 jours d’avance) et Google a annoncé les nouvelles fonctionnalités arrivant sur Gmail, et la suite Google (Sheets, Docs, Meet, Chat, etc.). Les nouveautés de la firme de Mountain View peuvent-elles rivaliser avec celles de son nouveau concurrent ?

L’IA de Google automatise vos rédactions fastidieuses

Google ajoute des fonctionnalités à tous ses outils Docs, Gmail, Sheets, etc. Ces nouveautés ont recours à l’intelligence artificielle et permettront de faciliter la tâche des personnes travaillant sur les différentes applications Google.

Concrètement, on peut voir (dans la vidéo ci-dessous) qu’il sera possible d’écrire quelques mots en préambule de mail et de demander à l’IA de les extrapoler. Vous pourrez également demander à l’IA de résumer une série de mails ou de mettre en forme des briefs de réunion.

Ces nouvelles fonctionnalités trouvent une utilité particulière dans le monde professionnel où l’on peut aisément se perdre dans des réponses de mails (trop) nombreuses et que l’on pourrait directement synthétiser avec cette nouvelle IA.

Google en guerre contre OpenAI !

Il n’est peut-être pas anodin qu’OpenAI ait avancé de deux jours les révélations de GPT-4. La société en partie financée par Microsoft a probablement tenté de court-circuiter les annonces de son concurrent. Car dans les faits, les deux sociétés ont toutes les deux étendu leurs fonctionnalités d’analyse textuelle à celle des images, au même moment :

OpenAI a mis l’accent sur la multimodalité de son intelligence artificielle (comprenez que ChatGPT sera capable d’interpréter des images que vous lui enverrez avec un bout de texte)

Google via Slides sera capable de générer des images grâce à un fonctionnement semblable à Midjourney ou Dall-E. Concrètement, la firme de Mountain View reprend le principe de DesignerBot (une IA qui fait un powerpoint à votre place) dont nous vous parlions dans notre top ultime des intelligences artificielles pour flemmard.

En somme, ces nouvelles fonctionnalités Google sont similaires en tous points avec celles des services OpenAI. Plus encore, la présentation Google révèle que l’IA serait capable d’écrire des annonces d’emplois ou des lettres de motivation pour vous aider à trouver un travail ; c’est précisément ce que nous avions déjà mis en avant lorsqu’on expliquait que ChatGPT pouvait vous aider à trouver un travail (ou le perdre).

Des nouveautés, mais pas tout de suite

Pour le moment, ces nouveautés ne sont accessibles qu’à « des testeurs de confiance » et Google n’a pas révélé de date à laquelle ces fonctionnalités seront utilisables par le grand public.

« Nous savons, grâce à notre expérience dans l’intelligence artificielle et dans la productivité, que construire des fonctionnalités avec de l’IA requiert une attention particulière, des expérimentations approfondies, et de nombreux essais, guidés par les retours des utilisateurs. » Annonce de Workspace Google

Un nom manque cependant à l’appel : Bard. L’intelligence artificielle développée par Google n’est mentionnée nulle part dans la présentation des différentes fonctionnalités – pourtant basée sur l’IA. Mais pourquoi répond-elle aux abonnés absents ?

Un élément de réponse se trouve probablement dans la présentation officielle de Bard au début du mois de février dernier. L’IA avait répondu en direct avec des informations inexactes, ce qui avait fait perdre les semaines suivantes plus de 100 milliards de dollars de capitalisation boursière à la maison mère Alphabet. On peut comprendre que Sundar Pichai soit réticent à l’idée de mettre ces nouvelles fonctionnalités dans le même panier que Bard.