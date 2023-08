ChatGPT vs Google Bard : quelle est la meilleure IA ?

Google a récemment lancé une version d’essai de son IA générative. Déjà annoncé comme le concurrent évident de ChatGPT, Google Bard est-il déjà plus performant ?

L’intelligence artificielle a envahi notre quotidien. Que ce soit pour le travail ou le loisir, il est dorénavant impossible de passer à côté des IA génératives comme ChatGPT ou Google Bard ! On les a mis en opposition : on vous donne la plus performante.

Disclaimer : Google Bard est toujours en phase de développement, les points faibles de l’intelligence artificielle seront sûrement corrigé avec le temps.

Quelle intelligence a le meilleur rapport qualité/prix ?

Pour Google, la réponse est simple : c’est gratuit ! Tout le monde peut utiliser Google Bard à condition d’avoir un compte Google.

Du côté de ChatGPT, c’est plus compliqué. Vous pourrez accéder à la version gratuite de l’application sur le web par 2 moyens :

Utiliser ChatGPT 3.5,

Passer par le moteur de recherche Bing et accéder à Bing AI (ou l’onglet « Conversation »).

Pour celles et ceux qui veulent vraiment utiliser l’IA d’OpenAI dans sa dernière version la plus complète, il faudra payer un abonnement de 20$ par mois pour accéder à ChatGPT 4…

Victoire : Google Bard.

Qui respecte le mieux les consignes ?

On a demandé à chaque IA un pitch du film « Volte/Face » de John Woo sorti en 1997.

Du côté de Google Bard, la consigne est respectée : on a demandé un pitch, on a eu un pitch avec même des petits suppléments d’informations. On pourrait peut-être juste regretter que l’élément vendeur du film ne soit pas mentionné, mais a minima : la consigne est respectée.

Alors que ChatGPT aime un peu trop écrire… Alors qu’on lui demandait aussi un simple pitch : ChatGPT nous a sorti l’intégralité du synopsis. C’est très détaillé, mais ce n’est pas ce qu’on demandait…

Victoire : Google Bard.

Quelle IA est la plus efficace pour coder

Autant le dire tout de suite, nous ne sommes pas des experts en code et avons utilisé le site codepen.io pour visualiser nos « créations ». Dans les deux cas, nous avons entré une consigne simple : « Peux-tu me coder une page web qui dit bonjour avec un smiley animé ». Résultat ?

Pour Google, on se retrouve donc avec un timide « Hello World » durant 1 ou 2 secondes avant de disparaitre derrière un smiley noir qui fait des 360…

Et du côté de ChatGPT, on obtient un joli « Bonjour ! » avec un smiley qui sautille au-dessus. Cela peut sembler basique (simple) mais c’est littéralement ce qu’on demandait : mission accomplie !

Victoire : ChatGPT.

Pour écrire un article

Comme pour le code, observons comment les deux IA s’en sortent lorsqu’on leur demande d’écrire un article. Nous allons donc essayer avec une information pas trop récente pour que ChatGPT puisse s’en sortir : « écris-moi un article de 300 mots sur le transfert de Mbappe au PSG ».

Nous l’avions vu précédemment, ChatGPT aime (beaucoup) écrire. C’est donc sans grande surprise que notre consigne des 300 mots est passée à la trappe et que l’IA nous a proposé un pavé d’informations sur ledit transfert.

On a dû tronquer la réponse, ChatGPT était décidément très inspiré.

On note donc que ChatGPT est capable de fournir un article complet et détaillé dans la forme mais est-ce également le cas de Google Bard ?

Même quand on enlève la consigne des 300 mots, Bard est peu bavard.

On laisse de côté les erreurs d’informations – car on y reviendra plus tard – mais nous sommes forcés de constater que Bard balance son texte sans mise en forme alors que ChatGPT met des titres à ses parties. L’IA d’OpenAI a donc plus de contenu et plus de formes.

Victoire : ChatGPT.

Quelle IA est la plus forte pour les actualités ?

Il s’agit sur le principe du point fort de Google Bard étant donné qu’il a accès à l’immense base de donnée du moteur de recherche Google. Et si l’IA a su se montrer pertinente sur certaines actualités très récentes, nous avons tout de même trouvé 2 points d’attentions :

Certaines informations pourtant plus anciennes sont justes fausses.

Pour rappel, la reine d’Angleterre est morte le 8 septembre 2022…

Bien fact-checker et ne pas forcément se fier aux réponses proposées.

Au moment des tests le tour n’était pas fini : Google Bard est-il médium ?

De l’autre côté, ChatGPT ne fait pas spécialement mieux. Si on utilise la version 3.5 ou 4, les informations les plus récentes dateront tout de même de septembre 2021… Et si on passe par Bing (qui veut utiliser Bing ?), on a des résultats qui sont à la fois plus lent et toujours aussi faux…

Après nous avoir donné le vainqueur du Tour de France 2022, que l’on peut aussi attribuer à un manque de précision dans la commande de base, nous sommes parvenus à obtenir une liste des vainqueurs d’étapes du Tour de France 2023 et là c’est bien simple : tout est faux…

Basiquement, Bing a attribué toutes les étapes au-delà de la 6ᵉ à Tadej Pogacar alors qu’en vrai :

7ᵉ étape : Jasper Philipsen,

8ᵉ étape : Mads Pedersen,

9ᵉ étape : Michael Woods,

10ᵉ étape : Pello Bilbao.

On vous passe toutes les autres étapes, mais en résumé : ce n’est pas Pogacar. Et même en essayant de trouver une excuse comme « Il n’a peut-être pas gagné l’étape, mais il est peut-être leader au classement », c’est raté, car Pogacar n’a pas été leader une seule fois en 2023 : Jonas Vingegaard a tenu cette place de la 6ᵉ à la 21ᵉ étape…

Bilan des informations ?

En définitive, Google Bard qui est toujours en développement a certes parfois quelques lacunes pour trouver une information (cf. le roi d’Angleterre) mais on parvient soit à lui faire dire que sa base n’est peut-être pas à jour, soit à trouver la bonne info du deuxième coup en fact-checkant un peu.

De l’autre côté, Bing AI nous a juste menti. Le premier coup, l’IA nous délivre une information périmée et le deuxième une liste de vainqueur d’étapes qui est tout simplement fausse (en plus d’avoir mis du temps à sortir ladite liste…)

Quand Bing AI ne trouve pas : il ragequit…

Victoire : Google Bard.

Quelle IA est la meilleure pour comprendre des images

Soyons bref sur ce point, c’est un KO technique… ChatGPT 4 est le seul à assimiler des images pour le moment. On peut voir dans la vidéo ci-dessous des internautes envoyer des photos et obtenir des renseignements sur leurs plantes ou sur des recettes de cuisine.

Côté Google Bard : ce n’est pas possible.

Victoire : ChatGPT.

Quelle IA peut être améliorée via des plugins ?

Enfin, ChatGPT peut ajouter des fonctionnalités grâce à de nombreux plugins (ou applications additionnelles) qui permettent notamment à l’IA de sortir des PDF, des diagrammes et d’autres formats non présents dans le modèle de base.

Pour l’instant, une telle possibilité n’est pas envisagée chez Google, seules d’autres applications du groupe – telles que Google Hotels, Maps ou Google Flights devraient être ajoutées – mais on se doutait qu’avec l’accès à internet, ce genre de fonctionnalités allaient être possibles sans plugins.

Victoire : ChatGPT.

Le bilan ?

Si on se fie au score final, on obtient une victoire de ChatGPT d’une courte tête (4-3). Mais ce score ne reflète pas nécessairement toute la vérité. En effet, les deux intelligences artificielles se destinent à des usages différents.

ChatGPT semble se destiner à la rédaction complète et au code, alors que Google Bard est plus une béquille sur laquelle s’appuyer pour demander des conseils, des idées, etc. La meilleure IA dépend donc de l’utilisation que vous souhaitez en faire.