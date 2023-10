Google Bard : grâce à ses réponses beaucoup plus rapides, l’IA rattrape enfin ChatGPT

Google Bard rattrape progressivement ChatGPT. Au fil des mois, l’intelligence artificielle de Google s’est étoffée et elle vient tout juste de corriger un problème majeur dans ses réponses.

Si vous utilisez des intelligences artificielles au quotidien ou juste pour vous amuser, vous avez sans doute déjà remarqué que parfois : elles disent un peu n’importe quoi, ou en tout cas, leurs réponses ne vous donnent pas une entière satisfaction.

Ce phénomène était encore plus frustrant sur Google Bard, car vous étiez obligé d’attendre que l’IA charge complètement sa réponse avant de recevoir un gros pavé de texte potentiellement hors sujet… C’est désormais de l’histoire ancienne, grâce à l’arrivée des réponses en temps réel.

Ok Google Bard : c’est quoi une réponse en temps réel ?

Lorsque vous posez une question à ChatGPT, vous pouvez voir la réponse s’écrire progressivement sous vos yeux : c’est ça une réponse en temps réel.

Cela offre deux avantages majeurs pour l’utilisateur :

Vous obtenez des éléments de réponse plus rapidement : la réponse est quasi instantanée et ce que vous cherchez se trouve peut-être dans les premiers caractères.

: la réponse est quasi instantanée et ce que vous cherchez se trouve peut-être dans les premiers caractères. Si l’IA se trompe, vous pouvez l’interrompre : au lieu d’attendre l’arrivée d’une longue mauvaise réponse, vous pouvez cliquer sur « Skip response » sur Bard ou « Stop Generating » sur ChatGPT et stopper la catastrophe.

Un vrai bonheur de pouvoir arrêter la réponse quand on a ce qu’on cherchait.

Pour le moment, ces nouvelles fonctionnalités ne sont disponibles que sur la version anglaise de Google Bard et devraient arriver prochainement sur la française.

Google Bard : le futur selon la firme de Mountain View

C’est le grand projet de Google : placer son intelligence artificielle partout où elle le pourra. Par exemple, lors de l’annonce du Google Pixel 8, la firme a annoncé que l’IA deviendrait l’Assistant.

On pourrait même ajouter qu’en version bêta, Google Bard fait déjà bien mieux que Bing AI qui s’appuie pourtant sur ChatGPT.

Des réponses plus précises et surtout plus justes permettent déjà à l’IA de Google de concurrencer OpenAI, alors si en plus, elle devient moins rigide sur les réponses et le temps pour les obtenir : la course à l’intelligence artificielle pourrait bien vite tourner à l’avantage du géant du web… ou pousser son rival à innover et pousser ChatGPT vers sa 5ᵉ version.