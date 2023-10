Google Bard : comment installer gratuitement l’IA sur votre smartphone et pc ?

Vous voulez booster votre productivité ou êtes simplement curieux ? Alors vous devriez tester les compétences de l’IA façon Mountain View : Google Bard. Cet agent conversationnel est en quelque sorte la version connectée à internet de ChatGPT. Voici comment en profiter.

A la fin de l’année 2022, OpenAI a officiellement lancé la course à l’intelligence artificielle en lançant ChatGPT 3. Depuis, Google a répliqué en présentant son propre agent conversationnel appelé sobrement Bard.

Si sa sortie a fait moins de bruit que ChatGPT, Google Bard est tout aussi révolutionnaire, et comporte quelques avantages indéniables face à son adversaire en étant, notamment parfaitement intégré à l’écosystème Google, et en ayant surtout accès à internet.

Outre le simple fait que Google Bard soit capable de répondre avec une certaine précision à à peu près n’importe quelle question, cet agent conversationnel peut avoir une réelle utilité au quotidien, tant à la maison pour répondre à de simples questions qu’au travail pour gagner en productivité.

Plus tard, il pourrait même faire plus grâce, par exemple, à la domotique. Dans cet article, nous vous donnons toutes les infos nécessaires pour télécharger, installer et utiliser Google Bard de la meilleure des manières.

Google Bard, c’est quoi ?

Google Bard est un nouvel outil basé sur l’intelligence artificielle qui a intégré l’écosystème Google en mars dernier. Censé opérer à la manière de ChatGPT, il permet d’avoir des discussions avec lui sur une multitude de sujets aussi divers que variés.

Néanmoins, il dispose d’un atout fondamental par rapport à ChatGPT. La base de données de ce dernier est fixe et s’arrête à l’année 2021. A l’inverse, Bard est connecté à internet, ce qui lui permet de traiter avec plus de précision tous les faits d’actualités et de manière plus globale tous les faits récents.

Enfin, il est capable de répondre de manière textuelle, comme ChatGPT, mais également sous forme vocale, une fonctionnalité particulièrement importante pour les personnes malvoyantes.

Une IA capable de lire dans les images

Outre sa connexion à internet, Google Bard possède une fonctionnalité qui le distingue de ChatGPT (version gratuite) : il est capable d’analyser et de réagir à des images (comme par exemple les décrire). Encore une fois, cette fonctionnalité peut s’avérer particulièrement intéressante pour les personnes malvoyantes et témoigne des immenses possibilités que nous réserve, à l’avenir, l’intelligence artificielle.

Google Bard sait analyser des images avec plus ou moins de justesse. Cette fois, c’est raté : le Trocadéro n’apparaît pas sur la photo.

Pourquoi utiliser Google Bard ?

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités Google Bard peut être d’une grande aide au quotidien. Vous avez une question pour satisfaire votre curiosité ? Google Bard pourra vous aider. Vous recherchez une recette de cuisine ? Google Bard pourra vous aider.

Mais ce n’est pas tout, et loin de là. Pour les professionnels, l’IA de Google pourrait être un game-changer en termes de productivité. Elle est, en effet, capable de résumer une information, d’expliquer un mécanisme et même de vérifier du code informatique.

Bonne nouvelle pour les informaticiens, ils pourront bientôt se faire relire !

Des extensions en préparation pour décupler les capacités de Google Bard

Afin de proposer un outil pratique et pertinent au quotidien, Google serait en train de travailler d’arrache pied pour préparer des extensions qui permettront de bénéficier de toutes les capacités de Bard dans la plupart des outils développés par Google, à savoir Maps, Workspace, Gmail ou encore Google Flights. Avec cet outil, Google pourrait marquer des points importants dans l’implantation de l’intelligence artificielle dans notre quotidien.

Une intelligence artificielle qui a tout de même des limites

Malgré ses impressionnantes capacités, Google Bard possède néanmoins des limites qu’il faut garder en tête en l’utilisant. Se basant sur les ressources disponibles sur internet pour élaborer ses réponses, il peut, parfois, donner de fausses informations. Il est donc conseillé de régulièrement vérifier les dires, en particulier lorsqu’il s’agit de chiffres ou de données particulièrement précises.

Quelles sont les dernières nouveautés de Google Bard ?

Depuis son lancement en mars dernier, Google Bard a eu droit à plusieurs améliorations, mais celles-ci sont généralement réservées, pour le moment, aux utilisateurs anglais. On peut notamment citer la fonction Double check qui permet de vérifier la fiabilité des réponses que donne Bard. Pour cela, il suffit de cliquer sur le logo Google. Bard surligne alors en vert les éléments de réponses pour lesquelles il dispose de sources justificatives, et en orange les éléments pour lesquels des sources divergent.

Depuis peu, Google Bard peut également accéder au contenu de Gmail, Docs, Maps ou Youtube. Cela lui permet de vous donner des informations plus précises et plus personnalisées. En présentant cette fonctionnalité, Google utilise l’exemple de l’organisation d’un voyage. Lorsque vous demandez à Bard de trouver quelle est la date la plus adaptée, celui-ci est capable d’aller voir dans les mails des différentes personnes connectées leurs créneaux disponibles.

Google Bard sera-t-il bientôt l’assistant parfait ?

Google Bard arrive sur l’assistant Google

Si vous possédez un smartphone Android, vous pourrez profiter de l’intelligence artificielle sur Gmail, Maps et bien d’autres applications Google comme YouTube.

Déjà plus intéressante pour la conversation que ChatGPT car l’IA de Google dispose d’un accès direct au moteur de recherche de la firme de Mountain View, Google Bard progresse encore et fait désormais partie intégrante de votre quotidien.

Il n’y a pas, pour le moment, d’application ou de logiciel Google Bard. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il va donc falloir passer par un navigateur web pour en profiter. La bonne nouvelle, c’est que l’IA est disponible depuis n’importe quel support de manière totalement gratuite. Seul prérequis : disposer d’un compte Google. Mais aujourd’hui, rares sont ceux qui n’en disposent pas.

Si utiliser Google Bard sur un navigateur depuis un ordinateur ne pose globalement aucun souci, les navigateurs sont toujours moins confortables à utiliser depuis un smartphone, qu’il s’agisse d’un Android ou d’un Apple.

Cependant, pour y utiliser Bard il faudra prendre son mal en patience et se contenter de l’interface web, car il n’existe, à ce jour, pas d’application dédiée.

Vous pouvez chercher une application Google Bard encore longtemps…

Y a-t-il des alternatives à Google Bard ?

Google Bard est loin d’être la seule intelligence artificielle du marché. Depuis la fin de l’année 2022, le nombre ne cesse d’augmenter. Voici une liste de quelques unes des meilleures IA du marché :

ChatGPT, l’agent conversationnel le plus connu, brille par sa polyvalence et sa rapidité à réponse. La version payante ChatGPT 4.0 est particulièrement impressionnante,

l’agent conversationnel le plus connu, brille par sa polyvalence et sa rapidité à réponse. La version payante ChatGPT 4.0 est particulièrement impressionnante, Word AI , un outil qui a été développé pour comprendre le sens des mots de la manière la plus précise possible. Cela lui permet de donner des réponses plus naturelles que la plupart de ses concurrents,

, un outil qui a été développé pour comprendre le sens des mots de la manière la plus précise possible. Cela lui permet de donner des réponses plus naturelles que la plupart de ses concurrents, Jasper , le spécialiste de la domotique. Il joue le rôle d’assistant du quotidien en communiquant notamment avec les différents appareils de votre maison,

, le spécialiste de la domotique. Il joue le rôle d’assistant du quotidien en communiquant notamment avec les différents appareils de votre maison, YouChat, l’agent conversationnel qui vous aidera à discuter avec des étrangers. Cet outil spécialisé dans la linguistique est idéal lorsque l’on cherche à échanger dans une langue différente.

Quel est le prix de Google Bard ?

Contrairement à ChatGPT d’OpenAI, Google Bard a l’avantage d’être entièrement gratuit. Vous devrez tout de même vous connecter à votre compte Google pour en profiter. Mais pour un service gratuit, c’est bien la moindre des choses.

