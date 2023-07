Google Bard est enfin disponible, l’IA qui veut détrôner ChatGPT arrive en France

3 mois après son lancement aux États-Unis, l’intelligence artificielle développée par Google arrive enfin sur le sol français dans une version expérimentale. Verdict : ChatGPT a du souci à se faire.

Après avoir été présentée comme une IA de traduction capable de connaître toutes les langues existantes ou d’en apprendre certaines en autonomie, Google Bard arrive en France dans une version expérimentale qui permet de lui poser de nombreuses questions et de dialoguer avec l’IA.

Vous l’aurez compris, Bard ressemble peu ou proue à ChatGPT : on vous explique son fonctionnement et pourquoi il pourrait détrôner l’intelligence artificielle d’OpenAI.

Google Bard, c’est ChatGPT en mieux

Tout d’abord, si vous souhaitez tester cette IA de votre côté, il suffit de se rendre sur bard.google.com et d’y accéder avec un compte Google.

Si on se base exclusivement sur ChatGPT, Bard est plus intéressant, car il est lié à Google et a donc une base de donnée plus récente. En revanche, si on utilise la version de ChatGPT dans Bing, les deux services sont relativement similaires, mais pour utiliser ChatGPT : il faut vouloir passer par Bing…

Les deux interfaces sont alors semblables puisque Bard vous donne accès à d’autres articles via un lien sous la réponse, alors que Bing met en avant 4 articles et un bouton permettant d’obtenir plus de propositions.

3 propositions, c’est mieux qu’une

Bard séduit également par la variété de réponses. En effet, l’IA de Google ne se contente pas de proposer une réponse mais en offre plusieurs variations (appelées « drafts ») aux informations sensiblement différentes :

« Imaginons que vous avez une bouteille de vin que vous avez très envie d’essayer : Bard pourra vous aider à trouver les bons plats pour l’accompagner. » Jack Krawczyk, directeur des gestions de produit chez Google

Comme pris en exemple par Jack Krawczyk, nous avons demandé à Google Bard ce qu’il fallait manger avec une bonne bouteille de vin rouge :

En résumé, Bard (dans sa version expérimentale) est plus fort que ChatGPT car il est :

Plus précis,

Plus informatif,

Plus à jour,

Et, utilise l’écosystème de Google.

Pourquoi Bard arrive plus tard en France ?

L’intelligence artificielle développée par Google n’est pas encore parfaite, certains trouvent quelques erreurs de réponses, il est donc important de ne pas prendre les réponses fournies comme des vérités absolues. Toutefois, c’est bien 3 mois après sa sortie aux États-Unis que nous parvient Google Bard. La raison ? Le RGPD ! (L’ensemble des lois européennes concernant la protection des données).

« [Bard] assure la prise en compte du RGPD et de toute autre législation en vigueur »

En attendant, si vous ne désirez pas fournir des informations à Google, vous pouvez répondre non à la question usuelle concernant la collecte de données. Cela n’aura alors que 2 conséquences :