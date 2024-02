Mauvaise nouvelle : Google vous fait perdre 17 fonctions sur son Assistant vocal

Google fait le ménage ! Que ce soit dans ses employés (après des milliers de licenciements) ou dans ses fonctionnalités… Fin février, l’Assistant vocal dira adieu à 17 commandes…

Le 26 février prochain, Google commencera à faire le ménage dans son assistant vocal. La firme de Mountain View semble vouloir réajuster sa stratégie et peut-être faire de la place à Google Bard – son intelligence artificielle maison.

Bien que ces fonctionnalités soient les moins utilisées, certaines d’entre elles n’étaient pas dénuées d’intérêt…

Les 17 fonctionnalités qui s’en vont de l’Assistant Google

Comme annoncé par 9to5Google, 17 fonctionnalités vont plier bagage et quitter l’Assistant Google. Ainsi, le 26 février, la firme de Cupertino aura retiré les options permettant de :

Lire et contrôler des livres audios. Programmer des alarmes multimédia, musicales ou radios. Accéder et gérer votre livre de cuisine en ligne ou y transférer des recettes (la recherche de recette à la voix reste possible via la recherche YouTube). Gérer un chronomètre. Appeler ou envoyer un message à un appareil Google. Envoyer un mail, une vidéo ou un message audio… Reprogrammer un rendez-vous dans le calendrier, mais la première programmation reste possible. Envoyer des messages, passer des appels ou contrôler des médias lorsque vous utilisez Google Maps. Programmer ou écouter des annonces « Family Bells ». Demander de méditer avec « Calm ». Commander votre Fitbit Sense et Versa 3. Demander le bilan de votre sommeil. Afficher les identifiants d’une personne qui vous appelle. Demander une estimation de temps de trajet entre le domicile et le travail avec Smart Display. Demander une vérification de vos itinéraires de voyages. Demander les informations d’une fiche contact. Faire un paiement, effectuer une réservation ou publier un post sur les réseaux sociaux.

Comme vous pouvez le constater, toutes ne sont pas très utiles et il est même possible que vous découvriez maintenant l’existence de certaines. On retiendra surtout la suppression du contrôle du Fitbit et le contrôle d’appels/messages en utilisant Google Maps.

À noter que pour cette dernière fonctionnalité, Google Maps avait déjà commencé à préparer le terrain en supprimant son « mode voiture » : une option qui simplifiait l’affichage et donnait un accès facilité à certaines applications comme la musique ou les messages.

À quoi joue Google avec toutes ces suppressions ?

Depuis des mois, Google perfectionne son intelligence artificielle nommée Google Bard. Accessible en version bêta sur internet, cette dernière devrait un jour arriver sur les smartphones compatibles.

Et lorsque l’on regarde les capacités de cette IA, certaines semblent être des redites du Google Assistant. Il y a donc fort à parier que ces suppressions indiquent le début de la fin pour la commande vocale actuelle et signe doucement l’arrivée de l’intelligence artificielle sur les smartphones concernés.