L’application Google serait un virus selon les smartphones Huawei, Vivo et Honor

Certains utilisateurs de smartphones Huawei, Vivo et Honor ont reçu une notification alarmante leur conseillant de supprimer l’application Google, mais pourquoi ?

Vous avez peut-être reçu une notification vous demandant de supprimer l’application Google de votre smartphone ou tablette, et si l’on conçoit que des petites applications puissent être des « chevaux de Troie », on imagine assez mal que le géant de la tech puisse vouloir délibérément pirater des utilisateurs, alors pourquoi les appareils Huawei, Vivo et Honor envoient une notification si alarmante ?

L’application Google est un virus ?

Concrètement, BleepingComputer révèle que l’application tenterait :

D’ envoyer des SMS secrètement ,

, D’inciter les utilisateurs à payer du contenu pour adultes ,

, D’ installer des applications en privé ,

, De voler des informations privées.

Pour ces raisons, les 3 marques de smartphones chinoises ont non seulement envoyé un message d’alerte, mais ont également conseillé à leurs utilisateurs de supprimer l’application.

Un message effrayant, certes, mais est-il fondé ?

Google tente-t-il réellement de vous pirater ?

Selon les détails fournis par le « View Details », la pratique supposée de Google pourrait s’apparenter à un « cheval de Troie », c’est-à-dire un logiciel bienveillant en apparence qui contient une fonctionnalité malveillante.

Google a depuis clarifié la situation :

« Cette notification de sécurité n’a pas été déclenchée par Google Play Protect et semble provenir d’un appareil qui n’est pas certifié Play Protect et qui n’a pas accès au téléchargement officiel des applications principales de Google à partir de Play. » Google

Cette version est également appuyée par Avast qui indique que son kit de développement pointait à tort Google comme un logiciel malveillant… Il s’agit donc surement d’une fausse alerte.

Toutefois, si le doute persiste, vous pouvez très bien supprimer l’application et la réinstaller : si vous craignez qu’un logiciel tiers se soit glissé dedans ou vous rendre dans les paramètres :