Gogoro Eeyo 1 et 1s : de nouveaux vélos électriques de haute technologie

L’entreprise Gogoro vient de dévoiler Eeyo 1 ainsi que sa déclinaison 1s. Il s’agit de vélos électriques très légers, design et de haute technologie pour ceux qui cherchent la performance.

Gogoro est une entreprise taïwanaise fondée en 2011 qui s’est fait connaître grâce à ses scooters électriques et son programme d’échange de batteries très populaire dans le petit état insulaire. La firme asiatique revendique d’ailleurs que les 300.000 scooters électriques qu’elle a commercialisé ont parcouru plus de 1,6 milliard de kilomètres. L’entreprise souhaite désormais profiter de son expertise dans les deux-roues électriques pour lancer des vélos électriques innovants. La société basée à Taoyuan vient de dévoiler son tout premier modèle le Eeyo 1 ainsi que sa version haut de gamme 1s.

Une gamme de vélos électriques rapides et légers

En dévoilant son vélo Eeyo 1, Gogoro se positionne clairement sur le marché des vélos électriques premium et performants. La version de base comprend un cadre et une fourche en fibre de carbone. L’Eeyo s, quand à lui, propose également des jantes, une tige de selle et un guidon en fibre de carbone. À peu près tout ce qui peut être fait de fibre de carbone est fait de fibre de carbone. Le cadre utilise également une nouvelle conception qui supprime le tube de selle typique. En dehors de l’utilisation massive de la fibre de carbone sur le modèle 1s, les deux modèles sont visuellement presque identiques.

Les deux modèles de la gamme sont aussi équipés d’une transmission à courroie en carbone Gates avec un capteur de couple pour une assistance ultra-douce des pédales ainsi que des freins à disque avant et arrière en V. C’est dans le moyeu de la roue arrière du Eeyo 1 et 1s, appelée « Smartwheel », que se cachent le moteur, la batterie et le contrôleur. Cette configuration originale lui donne véritablement un air épuré.

Le Gogoro Eeyo 1 et 1s est extrêmement léger et performant

Côté performance, le moteur électrique propose deux modes. Un mode Sport et un mode Eco. Un capteur de couple assure, une application de puissance très précise en fonction de la puissance du cycliste. Le moteur peut ainsi propulser son propriétaire à 25 km/h. Des caractéristiques qui pourraient sans problème faire entrer le Gogoro Eeyo 1 et 1s dans notre comparatif des meilleurs vélos électriques 2020. Petit bémol toutefois, l’autonomie est un peu limitée. 68 km en mode Sport et 88 km en mode Eco.

Les efforts sur le choix des matériaux permettent d’obtenir un poids plume. Seulement 11,9 Kg par vélo ce qui permet de facilement porter sa bicyclette sur le dos pour monter des marches par exemple. Gogoro commencera à prendre des précommandes pour les Eeyo 1 et 1s dès la mi-juin. Les premières livraisons devraient commencer durant le mois de juillet et les vélos seront disponibles aux États-Unis, en Europe et à Taiwan. Côté tarif, l’Eeyo 1 est au prix de 3.899 dollars (environ 3.520 euros), tandis que les roues, le guidon et la tige de selle en fibre de carbone supplémentaires de l’Eeyo 1s font grimper le prix jusqu’à 4.599 dollars (environ 4.150 euros).