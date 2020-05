Et si vous n’aviez même plus besoin de diriger votre trottinette électrique ? C’est presque ce que veut proposer une entreprise américaine qui se lance en Géorgie avec ses trottinettes électriques télécommandées Go X.

Go X veut se lancer sur un marché très particulier : les trottinettes électriques télécommandées. L’objectif est de pouvoir fournir un véhicule très rapidement aux clients sans qu’ils n’aient besoin de se déplacer pour aller le chercher. On fait les présentations.

Des trottinettes électriques télécommandées à distance

Les utilisateurs de trottinette électrique ou de vélo en libre partage font souvent face au même problème aujourd’hui. Dans les villes, il peut être difficile de trouver un équipement à proximité. Un phénomène amené à s’amplifier alors que l’épidémie de coronavirus pourrait pousser de nombreux jeunes urbains à éviter les transports en commun.

C’est là qu’intervient GO X avec un concept pour le moins particulier qui est actuellement testé dans un parc d’affaires d’Atlanta en Géorgie. L’entreprise va donc déployer une flotte de trottinettes électriques télécommandées. Les appareils seront dirigés par des opérateurs qui se trouveront très éloignés, puisqu’ils sont à Mexico City. Ils auront accès à un flux d’images et à d’autres données pour diriger les trottinettes électriques avec une manette de Xbox. Le concept est simple. Un client peut demander une trottinette électrique de la marque et on lui rapproche alors le dispositif.

Go X et le défi de la sécurité sur la voie publique

Go X est un projet pour le moins ambitieux porté par un trio d’entreprises. Go X qui est l’opérateur de trottinettes électriques, Tortoise, une entreprise qui a équipé les engins avec des systèmes de contrôle à distance et Curiosity Labs, un incubateur orienté « smart city » qui voit dans ce mode de transport l’avenir des déplacements urbains.

Une centaine de véhicules sont déjà disponibles et le procédé est plutôt simple. Il suffit aux clients de commander le scooter via l’application comme ils pourraient le faire avec une application de taxi. Quand la trottinette arrive, ils n’ont plus qu’à l’enfourcher. Pour assurer la sécurité des trottinettes électriques et éviter les chutes, les appareils Go X sont équipés de petites roues. Sur place, du personnel est aussi disponible dans l’éventualité ou une trottinette électrique rencontrerait un problème.

La méthode a bien sûr ses avantages, puisqu’il n’est plus nécessaire de chercher une trottinette électrique, il suffit de l’attendre sur le pas de sa porte. Cependant, cette méthode pose aussi de nouveaux problèmes d’un point de vue de la sécurité sur la voie publique. Le nouveau défi.