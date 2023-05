Ce pommeau de douche économise jusqu’à 80% d’eau : une innovation écolo majeure contre la sécheresse

Comment réduire sa consommation d’eau sans perdre en confort ? Gjosa semble bien avoir la solution ! Cette entreprise suisse a créé un pommeau de douche qui permet de réduire sa consommation d’eau jusqu’à 80% grâce à une optimisation du jet. Une technologie qui intéresse même l’Oréal !

Économiser l’eau est l’un des grands enjeux de notre siècle. Face à ce défi, de nombreuses startups innovent pour réduire notre consommation d’eau, et Gjosa en fait partie. La startup suisse a en effet mis au point des pommeaux de douche permettant de réaliser jusqu’à 80% d’économie sur la quantité d’eau nécessaire pour prendre une douche. Au cœur de ce produit, on retrouve une technologie brevetée qui permet d’allier confort et économies d’eau.

Le stress hydrique (ou pénurie d’eau) est un enjeu majeur de notre siècle. On estime qu’en 2030, près de 60% de la population mondiale se trouve en situation de stress hydrique. Pour faire face à cela, il convient de trouver des solutions pour limiter notre consommation d’eau potable afin d’atteindre une situation d’équilibre entre les ressources disponibles et l’eau consommée.

Après un premier modèle sorti en 2019 – permettant une réduction de la consommation de l’eau de l’ordre de 65%- la startup est sur le point de commercialiser un nouveau pommeau de douche capable cette fois de réduire la consommation de 80%. Mais ce n’est pas tout, l’entreprise a également reçu le soutien de l’Oréal. Les deux entreprises ont travaillé ensemble pour développer un modèle spécifique aux salons de coiffure.

Une technologie brevetée pour limiter la consommation d’eau sans perdre en confort

Réduire la quantité d’eau nécessaire pour prendre une douche n’est pas une tâche aussi simple qu’elle en a l’air. En effet, une réduction du débit entraîne souvent une perte de confort, et surtout rend le fait de se laver plus difficile à cause d’une pression trop faible.

Outre sa technologie, le GS3 séduit pour son design à la fois minimaliste et futuriste

Pour réussir ce challenge, Gjosa a pu compter sur un allié de taille : Elmar Mock. Cet inventeur suisse de génie, qui a participé à plus de 750 projets d’innovations, a notamment été l’un des cofondateurs de Swatch, la montre qui a sauvé l’industrie horlogère au début des années 1980.

« Nous utilisons la vitesse de l’eau. Deux jets à 150 km/h se mélangent dans le pommeau, qui agit comme un accélérateur de particules d’eau, de 200 à 300 microns. Celles-ci sont dispersées sur la personne à 60 km/h, sous forme de gouttelettes très fines » Elmar Mock pour pme.ch

La particularité des pommeaux de douche Gjosa tient à un fractionnement spécifique de l’eau qui permet de maintenir une sensation de confort et une tonicité du jet qui facilite le lavage tout en limitant drastiquement la consommation. En d’autres termes, le jet est divisé en d’innombrables gouttelettes qui ont la particularité d’aller très vite, ce qui accentue la sensation de confort.

Un produit destiné aux particuliers, mais pas que

Forte de cette technologie, la marque a pu séduire les particuliers, mais aussi les professionnels. Après des partenariats avec des hôtels, Gjosa a pu compter sur le soutien financier de l’Oreal. De cette collaboration est né le Water Saver, un pommeau de douche spécifiquement conçu pour les salons de coiffure. Ce modèle à en effet la particularité de pouvoir recevoir des produits capillaires directement intégré au pommeau pour limiter la consommation d’eau.

Outre les économies d’eau, le Water Saver permet d’obtenir un rinçage plus efficace

Forte de ces innovations, l’entreprise a reçu le label « Solution Efficiente » de la part de Solar Impulse, une fondation créée par l’explorateur et aventurier Bertrand Picard qui a pour mission d’identifier et de mettre en lumière des innovations nécessaires au succès de la transition écologique.