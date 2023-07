Le mythe d’une vie extraterrestre relancé grâce au geyser présent sur une lune de Saturne

Un immense geyser présent sur l’une des lunes de Saturne a surpris plus d’un astronome. L’hypothèse d’une vie extraterrestre sur l’un des astres de notre système solaire est plus que jamais relancée : on vous explique pourquoi.

Les télescopes spatiaux ont pour habitude d’observer et de photographier des phénomènes tout à fait remarquables dans notre univers (comme des exoplanètes habitables). Dernièrement, l’un d’entre eux, le télescope spatial James Webb a pris en photo une énorme éruption d’eau sur Encelade, l’une des 145 astres tournant autour de Saturne. Ces geysers, formant une source d’eau XXL, ont propulsé dans l’espace une immense quantité de vapeur, avec un débit moyen estimé à 300 litres par seconde.

Un geyser immense, dégageant une quantité d’eau colossale

Le 30 mai 2023, le télescope a réussi à immortaliser un impressionnant panache d’eau déambulant dans l’espace, émanant d’Encelade, et ce, durant de nombreuses heures. Au total, c’est plus d’un millier de mètres cubes de vapeur d’eau qui a été évacué des différents geysers par heure.

Une image qui a surpris plus d’un scientifique puisque l’eau s’étalait sur 9 600 km, soit 19 fois plus grand que le diamètre de son satellite naturel. « La vapeur d’eau éjectée se répand le long et autour de son orbite, formant un grand tore autour de Saturne », précisent les chercheurs dans leur étude publiée dans la revue Nature.

Le panache de vapeur était clairement plus grand que la planète, en témoigne cette image.

Selon certaines hypothèses, cette lune de Saturne qui ne mesure que 4% du diamètre de la Terre, posséderait un océan d’eau liquide salée. Étant enfoui profondément dans le sol, entre le noyau rocheux et l’épaisse croûte de glace présente sur le satellite, cette étendue d’eau aurait un volume total compris entre 30 et 80 millions de kilomètres cubes selon les scientifiques.

Schéma d’Encelade. Les scientifiques pensent que la planète est composée d’un noyau rocheux, d’une croûte glaciaire, et d’un océan global situé entre ces deux couches.

S’il y a de l’eau sur Encelade… Il y a peut-être la vie ?

Avec la présence d’eau sous forme solide à sa surface, d’eau liquide dans ses entrailles, et de vapeur d’eau autour d’elle par moments, Encelade est une candidate qui semble parfaite pour accueillir la vie. En effet, selon les calculs réalisés par les scientifiques, il serait tout à fait possible que ces geysers soient reliés à des réservoirs souterrains d’eau liquide contenant des éléments chimiques et autres molécules organiques propices à la formation de la vie.

Et sur la planète rouge, est-ce qu’il y a signe de vie ? Découvrez les derniers secrets autour du noyau de la planète Mars.

Une photographie, prise en 2015, du pôle Sud d’Encelade où se situe ce large phénomène de Geyser. À gauche, l’orbiteur Cassini plane à travers la vapeur d’eau.

D’ici 10 à 15 ans, les scientifiques de la NASA ont pour objectif d’envoyer une nouvelle sonde sur ce satellite naturel afin d’analyser en profondeur son intérieur en passant dans l’un des geysers. Le but final ? Mieux comprendre son fonctionnement, et d’y trouver peut-être un jour… La vie !