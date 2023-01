German Bionic a conçu un exosquelette pour mettre fin à la pénibilité au travail

À l’occasion du CES de Las Vegas se déroulant du 5 au 8 janvier 2023, l’entreprise allemande German Bionic a présenté son dernier modèle d’exosquelette révolutionnaire. Si vous aviez du mal à porter des charges lourdes au travail, ce tout nouvel appareil devrait permettre de faciliter votre quotidien et rendre ces tâches moins pénibles.

L’exosquelette Apogee, plus léger et confortable que ses prédécesseurs

La start-up German Bionic est initialement connue pour mettre au point des exosquelettes afin de soutenir la colonne vertébrale des travailleurs portant de lourdes charges. À la fin de l’année 2021, l’entreprise avait présenté Cray X, son exosquelette de cinquième génération qui présentait déjà de belles promesses. Cet appareil était le premier à proposer l’assistance active à la marche qui permettait de soutenir la colonne vertébrale, certes, mais également les jambes du travailleur.

Après Cray X, voici Apogee de German Bionic

Un an plus tard, la jeune pousse allemande revient à la charge avec Apogee. Il s’agit là de son exosquelette de sixième génération, le second de la start-up spécialement dédié au port de charges lourdes pour réduire la pénibilité des travailleurs dans leurs tâches quotidiennes. Parmi les fonctionnalités phares du produit, on note le retour du système d’assistance active à la marche permettant de minimiser la fatigue.

Par rapport à la dernière version de son squelette externe, Apogee est plus léger ce qui améliore le confort de l’utilisateur qui le porte au quotidien. En plus de reprendre les caractéristiques fondamentales de Cray X, l’appareil est résistant à l’eau et à la poussière et offre jusqu’à 30 kg d’assistance aux levées de charge.

Apogee sera relié à une plateforme cloud

En plus de cette nouveauté, la start-up allemande propose également German Bionic IO, une plateforme basée dans le cloud et reliée à l’ensemble de ses produits. Elle collectera l’ensemble des données liées à l’exosquelette afin de mesurer différents facteurs en lien avec la sécurité ou la santé des individus. Avec cet outil, il sera possible de détecter certaines des tendances et des risques liés au travail d’un utilisateur afin d’optimiser des tâches quotidiennes.

Mais German Bionic ne s’arrête pas là. La firme a également travaillé sur un assistant embarqué baptisé Smart Safety Companion dopé à l’intelligence artificielle. Il reconnaît les postures et les différentes techniques pour lever des charges et alerte un individu qui ne les porte pas correctement.

L’exosquelette en soutien des métiers de « l’effort »

Par ailleurs, l’entreprise allemande n’hésite pas à faire des recherches en collaboration avec l’hôpital Charité de Berlin dans le but de savoir dans quelle mesure il est possible d’utiliser Apogee. En effet, il pourrait être utile pour les soignants qui auraient du mal à déplacer un patient d’un lit à un fauteuil roulant par exemple.

D’autres entreprises encore – comme la RATP – testent ce matériel pour certaines tâches physiques et éprouvantes. L’exosquelette n’est pas encore généralisé à grande échelle mais il pourrait bien cibler des cas d’usage divers dans la maintenance, la logistique, l’assistance à la personne et tous les métiers nécessitant de « l’effort ».

La Smart SafetyVest, une veste connectée pour éviter les blessures

Lors du CES 2023, German Bionic a présenté un exosquelette, une veste, une plateforme cloud, et un assistant embarqué.

En complément, German Bionic a présenté une veste connectée baptisée Smart SafetyVest. Elle est encore une fois pensée pour les tâches physiques répétitives, sans pour autant avoir besoin de l’assistance d’un exosquelette. Ce vêtement possède des capteurs collectant des données au fil de la journée. Celles-ci sont analysées pour évaluer le degré de productivité de l’utilisateur et pour lui donner des conseils afin qu’ils puissent réduire les risques de blessure et la fatigue.

« Avec nos nouveaux vêtements, nous donnons aux travailleurs les outils dont ils ont besoin pour accomplir leur travail de manière plus sûre et plus durable », précise Norma Steller, Chief Product Owner chez German Bionic, dans un communiqué. Combinée à l’IA Apogee, la SafetyVest permet « d’apporter le soutien adéquat à pratiquement toutes les entreprises ou environnements de travail où des tâches manuelles sont effectuées. », promet-elle.

En France, quelques startups et labos travaillent également sur la conception d’exosquelettes pour réduire la pénibilité des tâches redondantes et contraignantes. Mais peu arrivent à passer à déployer leur solution à grande échelle pour l’instant. À l’exception peut être de Wandercraft, qui travaille sur son modèle Atalante depuis 10 ans et commence à essaimer quelques hôpitaux de l’Hexagone. Il est pour l’heure principalement utilisé pour aider à la rééducation de la marche des patients.