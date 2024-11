Gemini intègre Google Maps : à quoi doit-on s’attendre ?

Ce n’est pas réellement une surprise : Google vient d’annoncer une prochaine mise à jour de Maps avec l’arrivée de Gemini. Concrètement, que va apporter l’arrivée de l’IA dans l’application de navigation ?

Indispensable, mais encore largement perfectible, Google Maps s’est souvent illustré comme un précieux allié du quotidien. Mais l’application a également la capacité de nous rendre fou, lorsqu’on essaie de modifier le parcours en cours de route, et qu’on n’obtient pas les résultats escomptés. Heureusement, l’arrivée de Gemini pourrait bien mettre un terme à ces difficultés, et grandement faciliter l’utilisation du GPS façon Google.

A lire aussi L’application Strava en dit trop sur les déplacements d’Emmanuel Macron

Gemini s’incruste au coeur de Google Maps

Google vient d’annoncer l’arrivée de Gemini dans Google Maps. Cette nouvelle, pleine de promesses, pourrait largement faciliter l’utilisation de la célèbre application au quotidien.

Google Maps se dote ainsi de nouvelles fonctionnalités dédiées à la navigation mais également à l’exploration. désormais, il sera passer de poser des questions précises à Google Maps, comme « que faire ce soir avec des amis ? » et d’obtenir des suggestions adaptées. Cette mise à jour inclut également un résumé des avis, et permet de poser des questions spécifiques sur les différents lieux de la carte.

On devrait également pouvoir profiter d’une navigation optimisée avec de meilleures indications sur les voies, les panneaux de signalisation et un plus grand nombre d’options pour ajouter des étapes. Enfin Google Maps devrait désormais intégrer des mises à jour liées aux conditions météo.

Enfin, sur une note plus légère, Google a également mis à jour son Immersive View. À partir de début novembre, le futur de Google Maps sera disponible dans 150 villes comme Bruxelles, Francfort ou encore Kyoto. Désormais, il sera possible de voir plus facilement les parkings ou encore naviguer à travers les universités.

L’avenir de Google Maps a fière allure !

L’intelligence artificielle au service de la conduite

Autant utilisée que critiquée, l’intelligence artificielle ne cesse de révolutionner notre quotidien, en particulier dans le domaine des transports. Google Maps en est le parfait exemple en devenant, petit à petit, le copilote parfait. D’ailleurs, l’usage de plus en plus marqué de la parole pour contrôler ce type d’applications pourrait conduire à un plus haut niveau de sécurité au volant en permettant aux conducteurs de garder les yeux sur la route.

Même les constructeurs s’y mettent comme Tesla qui utilise l’IA pour son Autopilot, ou encore BMW qui a développé son propre assistant personnel. De son côté, Toyota investit massivement dans l’IA pour permettre la conception de véhicules entièrement autonomes. L’objectif de Toyota est notamment de développer des technologies de sécurité, permettant par exemple l’anticipation des collisions. Pour d’autres, comme Renault, le recours à l’IA passe par des partenariats avec des spécialistes du domaine comme Google.