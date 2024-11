Google veut prendre le pouvoir sur iOS grâce à Gemini

Google a la ferme intention de chasser sur les propres terres d’Apple, en lançant Gemini directement sur l’App Store. Pour l’heure, l’application Gemini dédiée n’est disponible qu’aux Philippines, mais un déploiement global ne devrait pas tarder.

Google semble prêt à réellement partir à l’assaut d’iOS, avec comme fer de lance Gemini. Jusque là, l’assistant vocal était bien accessible depuis un iPhone, mais seulement via l’application web, ou depuis un onglet de l’application Google. Il semblerait que la firme américaine souhaite aller plus loin en sortant une application dédiée, qui pourrait bien remplacer Siri.

A lire aussi Une application illégale de streaming est parvenue à conquérir l’App Store

Gemini sur Apple : erreur ou test volontaire ?

Cette application dédiée de Gemini est d’ailleurs déjà téléchargeable sur l’App Store, mais uniquement pour les utilisateurs d’iOS vivant aux Philippines. En effet, Google n’aurait lancé cette application que sur ce marché, du moins pour l’instant, afin de faire un test à grande échelle.

C’est un utilisateur philippin qui a dévoilé l’information sur Reddit, partageant des captures d’écran de l’application sur son propre iPhone. Pour l’heure, impossible de savoir à quel point l’application est intégrée à l’interface iOS, et s’il est possible de l’associer à des raccourcis.

À l’heure actuelle, Google n’a délivré aucune communication officielle sur le sujet. Difficile de savoir si ce lancement était parfaitement intentionnel pour débuter une phase d’essais, ou si le lancement de l’application est le fruit d’une erreur de la part de Google Philippines.

Néanmoins, il arrive régulièrement que les développeurs déploient une application sur un seul marché pour réaliser des tests. D’ailleurs, les Philippines et la Nouvelle-Zélande sont souvent choisis pour tester les applications.

C’est bien réel : Gemini va débarquer sur iOS

Apple prend du retard dans la course aux assistants vocaux

Avec la perspective d’une application Gemini dédiée arrivant sur iOS, Apple a du souci à se faire. Voilà désormais plusieurs années que la firme de Cupertino semble littéralement délaisser son assistant vocal Siri.

On imagine que la marque à la pomme choisit de mettre Siri en stand-by en prévision d’une très vaste mise à jour qui devrait intégrer l’intelligence artificielle. Néanmoins, l’entreprise californienne va devoir accélérer la cadence si elle ne veut pas se faire complètement submerger par la concurrence. Face à un tel retard sur ses ses rivales, l’entreprise se doit de frapper fort, le plus rapidement possible.

C’est d’ailleurs ce qu’elle promet, notamment par le biais d’Apple Intelligence, qui devrait arriver dans l’Union européenne à partir d’avril 2025. Nul doute que le monde de la Tech est curieux de savoir comment Apple va se sortir de cette situation.