Le mini PC Geekom à prix cassé jusqu’à ce soir seulement !

Geekom est une marque de PC célèbre pour ses modèles extrêmement compacts et voit son mini PC IT11 profiter d’une réduction exceptionnelle pour s’équiper à moindre coût.

Vous ne voulez pas avoir une énorme tour à côté de vous mais désirez quand même profiter d’un écran fixe ? Les Mini PC Geekom sont faits pour vous ! Puissants et extrêmement compacts, les ordinateurs de la marque offrent la mobilité d’un PC portable avec les capacités d’un fixe. Initialement séduit par le Mini IT8, nous nous tournons dorénavant vers le IT11 qui profite d’une énorme promotion.

100 € de réduction pour l’achat du Geekom Mini IT11

Le Geekom Mini IT11 profite de 100 € de réduction sur Amazon qui viennent s’ajouter aux réductions de Pâques de la marque. Ainsi, le modèle IT11 qui coûtait initialement 849 € sur le site de Geekom passait à 679 € et chute à 569,99 € grâce à la promotion d’Amazon. Cette succession de réductions vous permet ainsi d’économiser presque 280 € par rapport au prix initial.

Seul inconvénient, l’offre se termine ce soir : il faudra donc se dépêcher pour en profiter !

OFFREZ VOUS le Geekom IT11 à -15% sur Amazon.fr Acheter

Geekom Mini IT11 i7 : un PC petit mais puissant

Malgré sa petite taille – 11 cm de côté pour 4,5 cm d’épaisseur – le IT11 possède est aussi puissant que certains PC bien plus imposants.

Grâce à son processeur i7 11390H cadencé à 5 Ghz et de 32 Go de RAM, le IT11 Mini vous permettra de regarder des vidéos, travailler ou jouer aux jeux-vidéos ! Véritable plus pour les gamers, sa mémoire vive est évolutive et peut être augmentée à 64 Go.

Côté graphisme, ce mini PC bénéficie d’une carte graphique dédiée : l’Intel Iris Xe et n’a pas à palir pour ce qui est du stockage grâce à son disque dur SSD de 1 TB, extensible à 2 TB sur son deuxième emplacement disponible.

ÉCONOMISEZ 280€ sur l’achat d’un PC Mini Geekom IT11 Acheter

Un PC mini pour gagner en place sans perdre en performance !

Niveau connectique, le Mini IT11 est équipé de 3 ports USB standards, 2 ports USB-C, un lecteur de carte SD et d’une prise casque 3,5 mm. Vous pourrez raccorder 4 écrans grâce au port HDMI, au Mini DisplayPort et aux deux ports USB-C.

Concernant la connexion internet, vous aurez le choix entre ethernet et Wifi de 6e génération. Le mini PC dispose également de la connexion Bluetooth v5.2.

Les plus Format ultra compact,

Puissant et polyvalent,

Carte graphique dédiée,

Évolutif. Les moins Impossible de jouer en 4K sur certains jeux.