Black Friday : La Garmin Venu 3S passe enfin sous les 350€ !

Sortie il y a à peine un an, la Garmin Venu 3S est déjà affichée à -30% sur Amazon, à l’occasion du Black Friday. À ce prix, difficile de trouver une montre plus performante et polyvalente !

Si vous envisagez de remplacer votre montre connectée, ou tout simplement de sauter le pas pour améliorer vos performances sportives, cette promotion que nous venons de trouver devrait définitivement vous convaincre. La plus polyvalente des montres Garmin bénéficie, en effet, d’une remise qui la rend particulièrement intéressante.

La Garmin Venu 3S à -30% sur Amazon

La Venu 3S est aussi élégante pour la ville que performante pour la pratique sportive. Avec son boîtier légèrement doré et son bracelet couleur lin, elle sait se faire remarquer, peu importe l’environnement.

Habituellement affichée à presque 500€, elle bénéficie d’une remise exceptionnelle qui la fait passer sous la barre des 350€ dans sa version 41mm. Pour en profiter, comme souvent, c’est sur Amazon qu’il faut se rendre.

Et si vous n’êtes pas fan de ce coloris pourtant très réussi, vous pourrez également opter pour la version full black, ou la version argent et vert sauge.

ACHETEZ la Garmin Venu 3S à 349€ sur Amazon

La Garmin Venu 3S fera un parfait cadeau à retrouver sous le sapin !

Une montre parfaite en toute condition

La Venu 3S bénéficie de toutes les fonctionnalités qui ont fait la réputation de Garmin, en matière de smartwatch. On retrouve la Body Battery, le coach de sommeil, 30 sports intégrés ou encore le fameux rapport matinal.

Néanmoins, la Venu 3S a l’avantage d’être plus chic que ses soeurs de la gamme Forerunner, taillées pour la course. Mais ce n’est pas tout : elle dispose de fonctionnalités uniques comme le haut-parleur et le micro intégré, qui permettent de prendre des appels directement depuis le poignet. Surtout, elle est équipée d’un écran AMOLED du plus bel effet. Celui-ci permet de profiter d’un affichage de très bonne qualité, sans pour autant nuire à l’excellente autonomie de 10 jours.

Écran AMOLED 1,2″

Résistance à l’eau 5 ATM

Autonomie 10 jours

Oxymètre de pouls

Bluetooth et Wi-Fi

Stockage de la musique

Comme toutes les Garmin, elle est bardée de capteurs : fréquence cardiaque, température cutanée, oxymètre de pouls, GPS, altimètre, accéléromètre, capteur de luminosité ambiante, etc.

PROFITEZ DE -30% sur Garmin Venu 3S sur Amazon

La Venu 3S est aussi à l’aise sur les pistes d’athlétisme que dans la vie quotidienne