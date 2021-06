Surveiller votre animal, rester en contact et le nourrir tout cela est possible même à distance

Les animaux de compagnie ont aussi droit à leurs objets connectés ! Les gamelles connectées spécialement conçues pour eux vous permettent d’adapter les quantités distribuées ou de vous alerter quand la gamelle est vide. Des innovations autonomes qui vous offrent la possibilité de garder un œil sur vos animaux et de bien gérer leur alimentation. Ces appareils fonctionnels sont souvent reliés à des applications pour smartphones afin que vous puissiez tout gérer à distance.

Les gamelles connectées vous permettent d’être attentif à l’alimentation de vos compagnons à quatre pattes

Votre animal de compagnie vous réveille-t-il le matin avec l’envie de prendre son petit déjeuner ? Est-ce compliqué pour vous de rentrer à temps pour nourrir votre compagnon à fourrure ? Votre animal est-il en surpoids et vous n’arrivez plus à le réguler ? Les distributeurs automatiques et connectés vous permettent de régler tous ces problèmes depuis votre téléphone et à distance. Ces distributeurs sont réglés de façon à ce qu’un chat ou un chien reçoive tous ses repas avec les bonnes portions au bon moment. Enfin, cet appareil aide à entretenir votre animal en bonne santé ! Vous pourrez trouver tous les meilleurs objets connectés et innovations dans notre rubrique pour animaux !

La gamelle ajustable de PetSafe : Smart Feed

Smart Feed est la gamelle connectée de PetSafe qui vous permet d’ajuster au quotidien les portions proposées à votre animal. Elle a reçu en 2020 le prix de la meilleure innovation pour animal de compagnie. Avec, vous pouvez surveiller sa santé, son bien-être, son alimentation et son poids. Une application dédiée disponible sur IOS et Android offre l’opportunité de tout piloter à distance. En cas de perte de signal WiFi, Smart Feed continue de nourrir votre animal. Vous recevrez également des notifications sur votre smartphone dès qu’il aura terminé son repas ou que la réserve sera vide. L’option Slow Feed permet de nourrir votre animal lentement afin d’éviter le bourrage d’estomac et les problèmes de santé. Il apprendra ainsi à se réguler et à manger doucement. Des portions adaptables pour chacun et jusqu’à 12 fois par jour.

Disponibilité et prix : PetSafe possède une boutique sur Amazon ainsi qu’un site web dédié sur lequel vous pourrez vous procurer cette gamelle connectée pour 169,99€.

Puppy Kitty, la gamelle connectée à messagerie vocale

Puppy Kitty propose une gamme très large de produits pour chiens et chats comme la Pet Feeder. Une gamelle connectée qui vous permet d’enregistrer des messages vocaux pour vos animaux restés seuls à la maison. Vous pouvez programmer quatre repas par jour en fixant les horaires afin de conserver un rythme stable pour vos petits compagnons. Il est également possible d’enregistrer un message vocal ou une musique, de 8 secondes, qui rappelle à votre chien ou chat de venir manger sa portion. Vous devrez programmer toutes ces données depuis l’écran LCD mis à disposition. C’est une gamelle écologique branchée sur secteur et sur batterie en cas de panne afin que votre animal ne se trouve pas privé de son déjeuner !

Disponibilité et prix : Puppy Kitty est une boutique de e-commerce disponible sur Amazon, vous aurez accès à toute leur gamme pour vos animaux. La gamelle est au prix de 69,99€.

Pixi, le distributeur connecté pour chats

Ce distributeur spécialement conçu pour nos amis les chats, permet de nourrir votre animal à des horaires établis via l’application dédiée. Ce bol de nourriture en acier inoxydable de haute qualité peut prévoir jusqu’à 12 repas par jour avec un réservoir de plus d’1 kg. Vous pourrez y mettre des croquettes sèches de taille standard. L’appli vous permet de gérer l’heure des repas, la taille des portions et vous envoie des alertes quand vous devez remplir le réservoir (15 jours de stock). Avec un couvercle scellé et un sachet déshumidifiant, la nourriture de votre chat ne sera pas contaminée par de la moisissure. Vous aurez également la possibilité de nourrir votre chat manuellement avec un bouton de nourrissage instantané.

Disponibilité et prix : Pixi est disponible sur le site Cat It au prix de 125,50€.

Catspad, la gamelle connectée 2en1

Catspad a fait fureur lors du CES 2017 en remportant “Innovation Award”. C’est un distributeur 2en1 pour vos chats et chiens ultra design et très bien pensé. Disponible en deux coloris (noir, blanc), ce double distributeur propose une gamelle de nourriture et une fontaine à eau. Il s’adapte au rythme de votre chat et peut servir à manger à 5 chats au sein d’un même foyer. Grâce à l’application dédiée, vous pourrez :

Gérer les rations

Gérer les heures de distribution

Surveiller la consommation d’eau – de nourriture

Suivre la nutrition et la santé de votre animal

Recevoir des notifications et des alertes

Conçu pour une alimentation sèche (croquettes), il ne peut pas contenir de pâtée. Le réservoir à eau est pensé avec une filtration qui permet de conserver une eau fraîche sans bactéries ou chlore.

Disponibilité et prix : actuellement indisponible car en rupture de stock, le Catspad est disponible sur Le Repaire du Chat.

Surveiller votre animal, rester en contact et le nourrir tout cela est possible même à distance

Petchatz, une caméra de surveillance qui distribue des friandises

Petchatz HDX est une caméra bi directionnelle de luxe Greet & Treat qui vous permet d’interagir toute la journée avec votre animal de compagnie. Si nous n’arrivez pas à vous éloigner sans vous inquiéter alors cette caméra de surveillance distributrice de friandises est faite pour vous. Vous pouvez à tout moment actionner une sonnerie qui prévient votre chien que vous le cherchez et vous pourrez distribuer de la nourriture depuis votre téléphone. Une innovation 2en1 qui surveille et récompense au quotidien ! Vous avez également la possibilité de choisir l’option PawCall qui permet cette fois à votre chien de vous appeler avec une pression de la patte.

Disponibilité et prix : sur la boutique Petchatz, vous pouvez acquérir le Petchatz HDX pour 349,99$ et le PawCall pour 99,99$.

Furbo Dog, une caméra pour les chiens qui lancent des friandises

Furbo Dog est une caméra WiFi HD qui divertit vos chiens en lançant des friandises. Cette caméra est dotée d’un audio bi directionnel, d’une vision nocturne ainsi que d’une alerte aboiement. Vous pourrez grâce à l’application Furbo disponible sur IOS et Android, lancer des friandises à distance à votre chien. Une capacité de charge de 100 friandises ce qui vous permet de tenir un bon moment. La caméra grand angle HD vous permet de suivre la vie de votre chien en votre absence et même la nuit ! L’audio bi directionnel vous offre la chance de parler à votre chien et de le calmer si l’alerte aboiement détecte les sons produits par votre compagnon à quatre pattes. Une caméra gourmande idéale pour réconforter votre animal quand vous êtes absent.

Disponibilité et prix : Le Furbo Dog est disponible sur Amazon pour 199€.

Les chats comme les chiens ont besoin d’eau fraîche, ces deux innovations leur permettront de s’abreuver en abondance et automatiquement !

XIAPIA, la gamelle automatique avec compartiment d’eau

Cette double gamelle automatique permet à vos animaux de boire et manger sans difficulté et sans oubli de votre part. Fabriqués en matériaux sûrs, écologiques et sans toxique, les pieds antidérapants empêcheront votre compagnon de faire une bêtise. Les deux réservoirs de plus de 3,5L offrent assez d’espace pour nourrir et abreuver votre animal une semaine ! Cette innovation vous permet de partir quelques jours serein en sachant votre animal entre de bonnes mains. Une distribution courante et automatique qui ne le laissera pas affamé ou assoiffé.

Disponibilité et prix : une boutique XIAPA est disponible sur Amazon et cette double gamelle est au prix de 30€.

Cat It : l’abreuvoir floral automatique

Les chiens et particulièrement les chats ont besoin de boire de façon abondante afin d’éviter tout problème de santé. C’est pour cela que nous vous présentons Catit, un abreuvoir automatique qui distribue de l’eau fraîche exclusivement à vos chats. Un affichage LED vous permet de suivre le niveau de l’eau encore disponible et de le rendre visible la nuit pour vos boules de poils. Vous avez accès à trois niveaux de débit d’eau afin de faire boire même les plus réticents ! Cet appareil est aussi doté de 3 niveaux de filtrage pour que l’eau soit toujours propre et fraîche. Les problèmes rénaux et urinaires seront réduits grâce à ce système efficace qui les incite à boire davantage.

Disponibilité et prix : cet abreuvoir Cat It pour chat est disponible sur leur site et sur Amazon pour une trentaine d’euros seulement.

Pixi, l’abreuvoir intelligent de Cat It

L’abreuvoir Pixi permet à votre chat d’adopter une position confortable afin de boire en toute sérénité sans avoir à mettre la tête sous le robinet. Doté de deux technologies de filtration, Pixi propose une eau ultra propre sans calcaire. La stérilisation UVC permet de neutraliser plus de 99% des bactéries et des virus présents dans l’eau. Le filtre à triple action permet d’adoucir l’eau et d’éliminer les débris calcaires. Fabriqué en acier inoxydable, cet abreuvoir de haute qualité plaira aux chats les plus réticents. Accompagné d’une application gratuite disponible sur IOS et Android, vous pourrez partager les informations avec votre famille et recevoir des alertes quand vous devez changer le filtre ou remplir le réservoir.

Disponibilité et prix : Vous devrez débourser plus de 110€ pour vous procurer cet objet innovant pour chat disponible sur le site Cat It.

Des innovations plus disponibles mais qui ont eu le mérite d’exister

La gamelle connectée intelligente de Petnet : SmartFeeder

SmartFeeder est une gamelle connectée qui permet de laisser son animal seul pendant plusieurs jours sans s’inquiéter. Une fois le réservoir chargé, il vous suffit de contrôler à distance le distributeur via une application dédiée. Vous pouvez notamment paramétrer la quantité de nourriture distribuée. Il est aussi possible de programmer l’heure des repas pour éviter tout oubli. Une fonction de quantified self permet d’enregistrer des informations sur le régime alimentaire de votre animal (nombre de calories absorbées par jour/semaine/mois). Le compartiment à nourriture peut accueillir un peu plus de 2 kg de nourriture sèche ! Impossible donc de donner de la pâtée par exemple. Autre précision : Petnet ne peut nourrir qu’un seul animal. Si vous avez deux chats, il faudra deux Petnet (une obligation à cause des statistiques).

KITTYO, la gamelle connectée multifonctions

Kittyo est une gamelle connectée qui rassemble de nombreuses fonctionnalités :

faire résonner un son pour attirer votre animal

distribuer des friandises

jouer avec un laser dirigeable depuis votre smartphone

discuter avec votre animal depuis le haut-parleur

enregistrer des vidéos

Ainsi vous pourrez garder un œil sur votre animal grâce à la caméra intégrée et à l’application dédiée qui permet d’utiliser ces nombreuses fonctionnalités. De forme ergonomique, cet objet connecté est plus petit que la moyenne car il ne distribue que des friandises et pas de repas complet pour votre boule de poils !