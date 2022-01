Galaxy Z Fold : Samsung développe une solution étrange pour stocker le S Pen

Un nouveau brevet nous montre ce que Samsung développe pour ses futurs Galaxy Z Fold. Et sur celui-ci, le S Pen trouve une position bien étrange pour réussir à être stocké à même le téléphone.

On le dit et le répète en ce début 2022 : Samsung est le champion des smartphones pliables. Une place qu’il a gagné à grand renfort d’investissements, et après avoir essuyé de nombreux échecs sur le chemin. Mais arrivé au Galaxy Z Fold 3 comme nous le sommes, difficile de lui enlever le fait qu’il ait enfin réussi à aller au bout de ses idées. Rendez-vous compte : en seulement trois ans, Samsung a réussi à rendre un smartphone pliable résistant à l’eau et compatible avec un S Pen, malgré la relative faiblesse de l’écran interne.

Un S Pen stocké dans les pliures du Samsung Galaxy Dual Fold

Mais il est un point sur lequel le constructeur n’a pas encore tout à fait réussi à sa copie : le stockage du S Pen lui-même. Ce dernier ne rentre pas dans le corps du Galaxy Z Fold 3, et réclame d’avoir une pochette qui n’est pas vraiment pratique ou confortable. Un nouveau brevet repéré par LetsGoDigital nous montre cependant une nouvelle manière dont Samsung pourrait réussir à coller son S Pen au corps d’un futur smartphone pliable, et c’est quelque peu… incongru.

Non, vous ne rêvez pas. Dans ce nouveau brevet, le constructeur coréen imagine réussir à glisser son S Pen dans une interstice creusée entre deux écrans sur trois. Ainsi, le smartphone refermé garde en stock le stylet sans problème, et le smartphone déplié vous permet de le retrouver sans peine. Le brevet indique d’ailleurs que ce S Pen tiendrait grâce à des aimants. Pas de panique donc, celui-ci garderait sa place même si vous dépliez votre Galaxy Dual Fold sans vouloir utiliser l’accessoire. Le smartphone replié, le S Pen agirait comme sur la gamme Note : il faudrait appuyer dessus pour le faire ressortir et l’aggriper.

Pourquoi pas après tout ? La plus grande surprise dans ce brevet est de découvrir que Samsung travaille sur un Galaxy « Dual Fold » à triple écran, un format qu’il paraît difficile de vendre aux consommateurs actuels. L’épaisseur du Galaxy Z Fold est un point de contention, en rajouter une couche ne paraît pas forcément être la bonne solution. Pour certains constructeurs, notamment Vivo, l’avenir des smartphones pliables est plutôt dans les écrans déroulants, qui permettraient d’avoir un smartphone classique qui se déroulerait pour se transformer en tablette.

Difficile de savoir dans quelle direction le constructeur coréen finira par partir. Une chose est sûre : à présent qu’il a fourni son S Pen au Galaxy Z Fold 3, il sera difficile pour lui de retourner en arrière. Les futurs modèles se devront forcément de le supporter, d’une manière ou d’une autre. Reste à trouver la bonne manière.