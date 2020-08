Si vous cherchez une bonne tablette pour vos usages quotidiens et n’avez pas peur de dépenser une somme conséquente, quelle est la meilleure des deux entre la Galaxy Tab S7 et l’iPad Pro ? Nous vous dévoilons le versus complet de ces 2 modèles.

La Galaxy Tab S7 fait un véritable carton pour son pré-lancement. Ainsi, en Corée du Sud, le marché est déjà en rupture de stocks, alors même qu’elle n’est pas encore sortie. Cela constitue une preuve, tout comme l’iPad Pro, que le marché des tablettes tactiles possède encore un certain potentiel, même si l’intérêt a faibli ces dernières années. À l’heure de choisir la tablette qu’il vous faut, c’est sans doute vers l’une de ces deux-là que votre choix se portera. Cependant, laquelle ? Tour d’horizon, tout en sachant que nous n’avons pas encore pu tester dans le détail le Galaxy Tab S7.

Le design : avantage iPad Pro

On commence par l’aspect extérieur, le design des deux tablettes. Le Galaxy Tab S7 joue la carte d’une dimension plutôt classique, avec un châssis en aluminium. Mais on pourra regretter que le choix des couleurs ne corresponde pas vraiment aux habitudes de chez Samsung. Les Mystic Black, Mystic Silver et Mystic Bronze n’ont pas autant de charme que les Cloud Blue et Rose Blush de la tablette S6 de Samsung.

On apprécie en revanche que la tablette Galaxy Tab S7 soit plus légère et plus facile à prendre en main. Au vu de nos premières impressions, l’avantage reste toutefois du côté de l’iPad Pro. Le design a toujours été un vrai point fort du côté d’Apple (voircomparatif ipads), et cette tablette ne fait pas exception. Pour l’aspect extérieur, nous recommandons donc l’iPad Pro

La connectivité : avantage Galaxy Tab S7

La 5G est là et représente l’avenir, peu importe ce qu’en diront ses opposants. Une situation a sans aucun doute été bien comprise par Samsung. La tablette Galaxy S7 est un des premiers modèles au monde à proposer une connectivité 5G, tout en l’accompagnant bien sûr de la connectivité LTE et Wi-Fi. Ces deux dernières options sont les seules à être proposées par Apple, qui offre aussi la possibilité d’utiliser une e-sim pour ceux qui voyagent à l’international. Avantage Samsung, clair et net, avec une tablette qui a déjà un pied dans le futur.

Du côté des ports et de la recharge, les deux modèles proposent un système de recharge en USB-C, qui se trouve au pied de l’appareil. Cependant, Samsung possède un véritable avantage avec la présence d’un emplacement pour une carte mémoire MicroSD au pied qui permet d’étendre la capacité de stockage. Idéal pour ceux qui ont un usage intensif et versatile de leur tablette. Là encore avantage pour le constructeur coréen.

L’écran : avantage iPad Pro

La nouvelle tablette de Samsung propose un écran de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600, dans une résolution qui est supérieure à celle de l’iPad Pro. Cependant, le problème des tablettes de Samsung, comme l’avait rappelé la S6, est souvent le même, l’éclairage est insuffisant. Sur le précédent modèle, on comptait sur du 473 nits.

La tablette d’Apple propose aussi un écran de 11 pouces, mais avec une résolution de 2388 par 1688 pixels et surtout un éclairage particulièrement soigné qui met en valeur les couleurs. C’est vraiment très agréable à l’usage et, même s’il faudra le confirmer lors des tests de la tablette tactile de Samsung, on aurait très fortement tendance à donner l’avantage à l’iPad Pro pour cet aspect même si la Galaxy Tab S7 propose une résolution un tout petit peu meilleure.

Le stylet d’usage : avantage Galaxy Tab S7

L’époque où on utilisait uniquement notre tablette en usage tactile appartient clairement au passé désormais. Il faut avoir un stylet pour un confort d’utilisation maximal. La bonne nouvelle, c’est que Samsung propose sa nouvelle tablette dans un package avec le S Pen. Pour ce qui est du modèle proposé avec le S6, on se souvient d’une très bonne surprise, un outil léger à utiliser, avec des boutons latéraux et une connexion en bluetooth particulièrement performante. Le nouveau modèle propose un temps de réponse particulièrement impressionnant de 9 ms, mais il est aussi un peu plus épais, ce qui devrait être plus confortable à l’usage.

Pour autant, même si on donne l’avantage à Samsung, l’Apple Pencil n’a pas grand-chose à envier à son rival .Il a déjà fait ses preuves par le passé, montrant sa capacité d’adaptation. Seul hic avec le stylet d’Apple, il faut dépenser 129 dollars pour en faire l’acquisition. Un surcoût qui pèse à l’heure de faire le choix. Si vous craquez tout de même pour le modèle de la marque à la pomme, la possibilité de l’attacher magnétiquement à la tablette pour le charger sera sans aucun doute très appréciée.

La qualité sonore : avantage iPad Pro

On ne s’attardera pas très longtemps sur ce critère, tant le choix ne fait aucun doute. L’iPad Pro joue dans une autre compétition que n’importe quelle autre tablette actuellement disponible sur le marché. La qualité sonore est même supérieure à celle que l’on trouve sur certains ordinateurs. Les détails sont parfaitement retranscrits, le son est toujours équilibré…

Rassurez-vous toutefois, le Galaxy Tab S7 ne sera pas non plus ridicule avec des enceintes de très bonne qualité capables de proposer un son particulièrement pur. Même si Samsung propose une très bonne qualité sonore, difficile d’égaler l’iPad Pro.

La configuration : avantage iPad Pro

Que trouve-t-on sous le capot de ces deux tablettes ? Samsung a misé sur un processeur Snapdragon 865+, qui est tout simplement ce qui se fait de mieux sur une tablette Android. À ses côtés, deux configurations sont proposées : 6 GB de Ram et 128 GB de stockage ou 8 GB de Ram et 256 GB de stockage. À chaque fois, vous pouvez ajouter un stockage allant jusqu’à 1 TB avec une carte SD. La batterie peut être de 8.000 mAh ou de 10.900 mAh selon la configuration choisie, avec un système de recharge rapide.

Si la configuration de Samsung est plutôt séduisante, ce n’est rien par rapport à celle d’Apple. La puce A12Z équipée de 6 Go de RAM ne souffre pas la comparaison. Côté stockage, vous pourrez l’avoir en 128, 256, 512 GB ou 1 TB. La batterie va de 7.812 mAh à 9.720 mAh. Moins que Samsung, mais avec une gestion généralement mieux optimisée. Au final donc, des configurations différentes, mais des performances assez similaires.

Le prix : avantage Galaxy Tab S7

Si dans l’ensemble, les deux modèles se valent, c’est bien le prix qui peut alors se révéler le facteur décisif. Du côté de Samsung, les prix commencent à 719 euros pour le Galaxy Tab S7 et 949 euros pour le S7+. Un prix qui inclut le stylet. De son côté l’iPad Pro est mis en vente à partir de 899 euros pour la version de base. Sa version 12,9 pouces est vendue à 1.119 euros. Avantage clair et net à Samsung, surtout alors que le stylet est déjà intégré. De quoi faire pencher la balance ?

Verdict : iPad Pro ou Galaxy Tab S7 ?

Vous l’aurez compris, la ligne qui sépare les deux modèles est particulièrement fine. Tout se joue sur des détails et votre choix final pourrait donc être par exemple plutôt lié à la somme que vous acceptez de dépenser. Si le prix n’est pas le facteur décisif pour vous, penchez du côté d’Apple qui offre aussi les meilleures performances. Cependant, si vous optez pour le modèle du compromis, alors Samsung vous tend les bras.