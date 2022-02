C’est désormais évident : la gamme Note n’est plus. Le Galaxy S22 Ultra fraîchement dévoilé par Samsung est de facto le successeur de celle-ci. Et il a largement les épaules pour le faire, laissez-nous vous le prouver.

Le dernier appareil de la gamme Note, le Galaxy Note 20, a été officiellement annoncé le 5 août 2020. Mais depuis, la situation a bien changé au sein de Samsung. Le constructeur coréen s’est concentré sur ses Galaxy S, bien sûr, mais a surtout mis le paquet sur sa nouvelle gamme de smartphones pliable : les Galaxy Z Fold et Z Flip. Dès lors, on ne savait plus vraiment si le géant avait toujours vraiment besoin de continuer à supporter ses smartphones, si excellents étaient-ils. Avec le Galaxy S22 Ultra fraîchement présenté, Samsung a fait le bon choix : désigner officiellement un successeur.

Le S-Pen perdure sur le Galaxy S22 Ultra

Car oui, au bout du compte, la fonctionnalité la plus emblématique de la gamme Note était évidemment l’intégration du S-Pen. Au cours de ses nombreuses itérations, le stylet de Samsung a bien évolué pour être un compagnon de choix pour les créatifs aimant gribouiller sur leur chemin, les professionnels ayant besoin de corriger et ratifier des documents, mais aussi les curieux qui n’aiment pas les traces de doigts. Le S-Pen n’a jamais fini de s’améliorer au fil des appareils de la gamme Note, de ses différents niveaux de précision à sa latence optimisée en passant par ses capacités Bluetooth.

Et le S-Pen mérite de continuer à être amélioré. C’est pourquoi, lorsque l’on voit le Galaxy S22 Ultra et son holster dédié spécifiquement au S-Pen, on reprend immédiatement confiance. Que le nom Note disparaisse, ce n’est pas un grand mal. Que le S-Pen perdure est le plus important. Et grâce à One UI 4, il continue de récupérer toujours plus de fonctionnalités intéressantes qui donneront le change à tous ceux qui avaient peur de la disparition des Note.

La gamme Z Fold a pris son envol

Il faut aussi voir une chose en 2022 : Samsung n’est plus tout à fait dans la même position sur le marché. S’il était intéressant de cibler les professionnels et les créatifs très directement au cours des années précédentes, avouons aussi que nous nous sommes désormais habitués à la gamme Note. Et Samsung est loin de s’être reposé sur ses lauriers. Avec la gamme Z Fold, et dans une moindre mesure les Z Flip, le constructeur coréen a répondu aux principales problématiques de ses clients auparavant liés au Note : trouver un écran plus grand, pouvoir faire du multitasking en toute tranquillité, transformer son smartphone en ordinateur de poche en cas de besoin… Autant d’usages qui se sont retrouvés amplifiés grâce à la venue des écrans pliables.

Il n’est donc pas étonnant que dans ce contexte, la gamme Note soit mise au placard. Enfin, plutôt laissée de côté. La raison semble simple : elle a rempli sa mission. Les Note ont toujours été présents pour représenter un espace dans lequel Samsung pouvait parler à des consommateurs qui avaient plus de moyens à mettre dans leur smartphone, et par la même extension plus d’exigences. Les fonctionnalités qui ont fait son succès sont aujourd’hui devenues la norme, à commencer par les écrans de grandes tailles ou encore incurvés. L’optimisation de la productivité sur nos smartphones ont été intégrés non seulement à l’interface Samsung, de Touchwiz à One Ui, mais également directement au sein du système d’exploitation lui-même.

Google a compris la leçon. Alors que Samsung s’est tourné vers les écrans pliables comme prochaine révolution à pousser sur le marché mobile, le développeur s’est immédiatement allié au géant coréen pour développer ses fonctionnalités. A croire qu’on ne l’y reprendra plus à ignorer ce que Samsung met en œuvre de son côté pour conquérir le secteur par le biais de l’innovation. Le simple fait que le Galaxy Z Fold 3 a récupéré le S-Pen à la minute où les écrans pliables étaient prêts à l’accueillir, même si au prix d’un stylet moins performant pour éviter d’abîmer un produit encore fragile, en est la preuve.

Le S22 Ultra offre le meilleur de ce qu’il se fait

N’allez pas pour autant croire que l’identité des Note n’a plus rien à offrir. Car il nous faut aussi admettre une chose : le S-Pen, bien qu’emblématique, a majoritairement été relégué au rang d’un simple gadget. Non pas de ceux qui n’ont aucun intérêt, mais plutôt de ceux qui ne correspondent qu’à une tranche infime des utilisateurs. La plupart des consommateurs des Galaxy Note de l’époque l’ont été pour une raison simple : la promesse d’avoir la crème de la crème de ce qu’il se fait dans le milieu smartphone. Et moins dans l’innovation et le prototype, comme peuvent parfois l’être les Galaxy Z Fold justement, que dans les procédés éprouvés.

Le Galaxy S22 Ultra est exactement cela. Vous avez le droit grâce à lui au meilleur écran du marché par le plus grand créateur d’écran du marché : une dalle Dynamic AMOLED de 6,8 pouces de diagonale, de définition 3080×1440 pixels, qui supporte un taux de rafraîchissement de 120 Hz tout autant que les plus grands standards de HDR avec sa luminosité maximale à 1750 nits. Vous avez l’un des SoC les plus intéressants du marché, particulièrement pour les tâches graphiques intensives, par le biais de l’Exynos 2200 qui intègre pour la première fois un GPU RDNA 2 basé sur la même technologie que les consoles actuelles. Vous y ajoutez un capteur principal de 108 mégapixels d’ouverture f/1.8.. Et ce sans compter l’habituel dans le haut de gamme Samsung, du support logiciel sécurisé par Knox au mode DeX en passant par la recharge sans fil.

La gamme Note a toujours été ça : le must du must de ce qu’il se fait en son temps, affublé d’un S-Pen toujours plus innovant, pour pouvoir correspondre à des utilisateurs cherchant une productivité maximale. Le Galaxy S22 Ultra s’attache à répondre à tous les critères pour reprendre le flambeau de la gamme qui a fait la gloire de Samsung et a poussé l’industrie entière dans sa direction. Il en est donc le digne successeur.