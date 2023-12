Friteuse sans huile : 5 raisons irréfutables de craquer pour un airfryer

La friteuse sans huile est le nouvel accessoire à mettre dans sa cuisine. Même s’il ne remplace pas complétement la friteuse, cet appareil reste une alternative de choix.

Avez-vous suivi la tendance des airfryers ou friteuse sans huile ? Avec un attrait croissant, cet appareil compact qui concurrence la friteuse classique s’est faite une place de choix dans les rayons cuisine des marketplaces. En même temps, le pari est beau : faire frire ses frites ou son poulet sans huile (ou très peu) et en un temps record.

À l’approche des fêtes de noël, c’est une alternative à de nombreux appareils, que ce soit la friteuse, le four ou même la poêle dans certains cas. La friteuse sans huile est compacte, peut atteindre de grandes températures (400 °C en moyenne) et diffuse une chaleur tournante parfaitement homogène dans le bac de cuisson. Ses avantages sont nombreux et pourraient bien vous faire craquer comme une frite sortie de la friteuse sans huile.

Une seule cuillère d’huile maximum dans la friteuse

Aussi appelée friteuse à air ou airfryer, la friteuse sans huile fait parler d’elle pour son mode de fonctionnement. À la différence d’une friteuse classique, elle ne nécessite pas de baigner vos aliments dans de l’huile. Une cuillère suffit pour diffuser la matière grasse nécessaire pour faire dorer et croustiller vos plats. Un bon moyen de limiter la matière grasse, sans faire une croix sur la texture de frite sortie de la friteuse classique.

Certains modèles ne demandent pas la moindre goutte d’huile (pour être encore plus diet), avec un rendu plus qu’acceptable. En fait, le résultat est bien plus satisfaisant que le four, puisque la chaleur y est mieux diffusée (grâce au bac plus petit du airfryer).

Un temps de cuisson record avec la friteuse sans huile

La force de la friteuse sans huile est son temps de cuisson. Même si ce n’est pas la première qualité qu’on lui donne, sa capacité à chauffer extrêmement vite en fait un atout de taille pour des repas rapide.

Pas besoin de préchauffer le four, sur le airfryer, une seule minute a suffi pour monter à 400°, la température recommandée pour faire frire des frites congelées. Un gain de temps important comparé aux 10 minutes du four ou de celles pour faire bouillir l’huile dans une friteuse classique. La cuisson est également rapide (quelques minutes testées sur une friteuse Ninja).

L’utilisation d’un airfryer a de nombreux avantages face à la friteuse classique, mais ne la remplace. Rien ne vaut le gout de fritures réalisées avec sa vieille friteuse et son litre d’huile.

Un multi-usage du Airfryer

La friteuse à air est en réalité une sorte de mini four à convection dans lequel on peut ajouter de l’huile pour une meilleure cuisson. Elle fonctionne donc comme un four et n’est pas destiné qu’à un usage de friture pour vos aliments. Avec, il est aussi possible de mettre des morceaux de poulet, du poisson, des légumes, des croûtons à l’ail… Même si les quantités sont relativement faibles par rapport au four, elles suffisent amplement pour un repas pour deux.

La cuisson sera, pour ces aliments, croustillant à l’extérieur et fondant à l’intérieur. Attention néanmoins à bien utiliser votre machine : tout n’est pas adapté à la cuisson à l’AirFryer. Par exemple, les aliments qui pourraient couler dans le fond du bac ne seront pas assez cuits in fine. Sauf si ces deniers sont congelés !

Moins d’odeur dans la cuisine que la friteuse classique

Le gros problème d’une friteuse et qu’elle dégage une odeur forte d’huile dans toute votre cuisine, et ce, pendant un certain temps. Vous aurez beau parfumer votre pièce, l’odeur d’huile reste souvent plusieurs heures.

Avec la friteuse à air, plus besoin de se poser la question de l’odeur. Le faible taux d’huile utilisé n’est que très peu odorant et ne reste pas. Ainsi, il est plus facile de cuisiner avec un airfryer quand on habite un appartement ou un petit logement !

Des économies réalisées à long terme

La friteuse sans huile porte bien son nom. Qui dit moins d’huile, dit économie à long terme. Avec un tarif tournant autour d’une centaine d’euros, l’utilisation négligeable d’huile est un élément à mettre dans la balance.

Aussi, la consommation d’un airfryer est bien moins élevé que celle d’un four. On estime qu’une friteuse à air consomme jusqu’à deux fois moins d’énergie avec une consommation de 2 000W contre généralement 5 000W pour un four.