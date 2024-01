Ce frigo Samsung vous alerte quand des aliments périment grâce à son dernier modèle ultra innovant

Un frigo capable de reconnaitre les aliments que l’on met dedans, c’est bientôt une réalité avec le nouveau modèle de Samsung.

À l’approche du CES 2023, Samsung dévoile sa nouvelle cuisine intelligente avec notamment son réfrigérateur AI Family Hub+ quatre portes et ses fonctionnalités innovantes. Tout droit sorti du futur de la domotique, ce modèle quatre portes avec écran intégré est dopé à l’intelligence artificielle et pour cause. Cette année, la marque a mis l’accent sur l’IA pour son futur frigo. Couplé à Samsung Health et la nouvelle application Samsung Food, tout est fait pour vivre une « expérience culinaire unique » selon un communiqué de la marque.

Un frigo qui notifie si vos aliments sont périmés

Le frigo AI Family Hub+, encore au stade de développement et présenté sur le stand de la marque lors du prochain CES, est une amélioration de la gamme de modèles intelligents lancée par Samsung en 2016. Cette année, la nouveauté concerne l’ajout de AI Vision Inside, une caméra intelligente qui peut détecter jusqu’à 33 aliments déposés ou retirés du réfrigérateur.

« Nous sommes fiers de présenter des fonctionnalités d’IA et de connectivité améliorées qui s’appuient sur les dernières technologies, pour permettre à chacun de bénéficier d’une expérience en cuisine enrichie », Moohyung Lee, Vice-président de l’UX chez Samsung Electronics.

Cette caméra permet donc de savoir ce qui se trouve dans votre frigo et de pouvoir le gérer au mieux. L’écran de 24 pouces propose, grâce à cette technologie, différentes fonctionnalités. Parmi elles : gérer les dates de péremption des produits à l’intérieur du frigo.

L’écran du frigo AI Family Hub+

Une application pour gérer vos recettes

En plus de détecter les entrées et les sorties d’aliments, le frigo Samsung est connecté à l’application Samsung Food, que l’on peut retrouver sur l’écran de l’appareil. Déjà existante, cette app permet de réaliser des recettes en fonction de produits sélectionnés. Cette année, elle va connaitre plusieurs améliorations et ajout de fonctionnalités :

Enhanced Food AI : une technologie capable d’ adapter les recettes aux différents besoins alimentaires (vegan, sans gluten, sans lactose…).

(vegan, sans gluten, sans lactose…). Image-to-Recipe : en utilisant la technologie Vision IA, il permet de reconnaitre les images de plats et aliments afin de vous proposer des recettes en conséquences.

afin de vous proposer des recettes en conséquences. Tailored Meal Plan : analyse les informations liées à votre profil Samsung Health pour concevoir des recettes personnalisées et adaptées à vos besoins en fonction de votre activité.

Toutes ses améliorations se retrouveront sur l’écran du frigo AI Family Hub+, qui agit comme une véritable tablette connectée. En effet, il est aussi possible de se rendre sur YouTube ou Tiktok directement dessus. Aussi, le frigo bénéficie de la fonctionnalité « Tap view », permettant de projeter le contenu de l’écran de votre smartphone Samsung.