Dites adieu au gaspillage grâce à ce frigo qui s’adapte à vos habitudes de consommation

Dans un monde où l’innovation technologique n’a plus de limites, le frigo intégrable Asko R31842I se distingue comme une pièce maîtresse pour votre cuisine.

Ce modèle haut de gamme, conçu par la marque suédoise Asko, reconnue pour ses appareils électroménagers de qualité, apporte une solution élégante et efficace aux défis quotidiens de la conservation alimentaire.

Le R31842I se caractérise avant tout par son intelligence artificielle, capable d’adapter la température en fonction de vos habitudes de vie. On vous explique.

Un frigo qui tient compte de votre mode de vie

En 2024, Asko dévoile sa nouvelle ligne d’appareils pour la cuisine, incluant des réfrigérateurs, des combinés frigo congélateurs et des caves à vin. Le modèle phare, le réfrigérateur R31842I, offre un espace généreux de 300 litres avec un système de refroidissement par air brassé.

Ce système innovant analyse la fréquence d’ouverture de la porte et ajuste le refroidissement pour préserver au mieux la fraîcheur des aliments, répondant ainsi parfaitement aux besoins spécifiques de chaque foyer.

À chaque bac sa spécificité

Ce modèle sans congélateur opte pour un froid brassé, favorisant une meilleure conservation des aliments grâce à un niveau d’humidité optimal. Les fruits et légumes trouvent leur place dans des bacs spéciaux où le taux d’humidité est soigneusement contrôlé, tandis que la viande et le poisson sont conservés dans le tiroir Dura Fresh à une température proche de 0°C, évitant ainsi tout risque de congélation qui pourrait altérer leurs qualités.

Ingéniosité et design

Au-delà de ses performances techniques, le R31842I se distingue par son design élégant et réfléchi. L’utilisation de matériaux comme le hêtre pour les clayettes (espaces de rangement dans le frigo), rare dans l’univers des réfrigérateurs, souligne le souci du détail et l’engagement d’Asko pour allier fonctionnalité et esthétique.

Ces éléments en bois ne se limitent pas à un aspect pratique. Ils confèrent également un cachet et une chaleur uniques à l’intérieur du réfrigérateur.

Et le prix ?

Commercialisé à un prix de lancement avoisinant les 2300€, le R31842I se positionne clairement dans le segment haut de gamme du marché.

Ce tarif se justifie clairement par une combinaison de hautes technologies, de matériaux de qualité et d’une conception pensée pour s’adapter à chaque mode de vie. Si vous cherchez à investir dans un appareil durable et performant, le R31842I est un réel choix de prédilection !