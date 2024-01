Votre frigo cache une astuce très pratique et méconnue

Si vous rangez sans ordre votre nourriture dans le frigo, vous faites erreur. Chaque aliment possède une place définie en fonction des étages et des zones de froid.

Sommaire Une température différente pour chaque étage du frigo

Vous avez l’habitude d’entasser vos courses vite-fait dans votre frigo, là où il y a de la place ? Halte-là, votre réfrigérateur est en réalité un endroit où toute votre nourriture doit être rangé à une place très précise pour être conservée au mieux. Chaque compartiment est conçu pour garder plus ou moins frais vos aliments et optimiser leur durée de vie.

Tous les réfrigérateurs sont composés de plusieurs zones de froid. En fonction de l’étage, la température est différente et la conservation a plusieurs degrés d’efficacité. Il est donc important de connaitre ces zones afin d’adapter le rangement de vos aliments le mieux possible.

Si le congélateur possède une température constante, peu importe où vous situez vos aliments, on compte généralement quatre zones de froid dans le frigo. Celles-ci varient habituellement entre 0°C et 10°C.

L’endroit le plus froid se situe soit tout en haut du frigo, soit au-dessus du bac à légume (zone la plus chaude), en fonction des modèles. Dans la majorité des cas, on retrouve un sigle indiquant cette zone.

Attention à dégivrer régulièrement votre frigo pour un meilleur fonctionnement. Cela lui permet de gérer au mieux ses zones de froid.

Maintenant que vous connaissez l’existence de ces zones de froid dans votre frigo, il est important d’organiser son rangement en fonction. Ainsi, on dénombre quatre zones différentes dans un frigo prévu pour différents aliments :

La zone froide, entre 0 °C et 3 °C, change en fonction des modèles. Il sert à conserver les laitages entamés, les viandes/poissons crus, les plats cuisinés ou encore le fromage frais.

entre 0 °C et 3 °C, change en fonction des modèles. Il sert à conserver les laitages entamés, les viandes/poissons crus, les plats cuisinés ou encore le fromage frais. La zone fraîche , entre 4 °C et 6 °C, correspond à la partie centrale de votre frigo. Elle sert à converser les fromages durs, les yaourts, la crème fraîche, les fruits et les légumes cuits ou encore les pâtisseries.

, entre 4 °C et 6 °C, correspond à la partie centrale de votre frigo. Elle sert à converser les fromages durs, les yaourts, la crème fraîche, les fruits et les légumes cuits ou encore les pâtisseries. Le bac à légumes , entre 8 °C et 10 °C sert à conserver, comme son nom l’indique, les fruits et les légumes frais.

, entre 8 °C et 10 °C sert à conserver, comme son nom l’indique, les fruits et les légumes frais. La portière, entre 6 °C et 8 °C est réservée au beurre, aux condiments, aux sauces et aux boissons (jus de fruits, lait et eau).