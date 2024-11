Black Friday Narwal : 150 € offerts sur Freo Z Ultra, l’aspirateur robot efficace et intelligent !

Les fêtes arrivent : votre maison est-elle en état de recevoir ? Bientôt, la question ne se posera plus, puisque l’aspirateur-robot multitâche Freo Z Ultra est disponible à 849 € au lieu de 999 €.

Déjà bientôt décembre ! Vous avez besoin d’idées de cadeau et vous avez un budget serré ? On vous a encore dégoté un bon plan de zinzin ! Vous connaissez les aspirateurs-robots que tout le monde s’arrache depuis quelques années ? Parmi les marques les plus cotées du moment, Narwal passe à l’offensive six mois après son arrivée sur la scène française.

Chez meilleure-innovation, on connaît bien ce type de produit, et il est clair que l’offre détaillée ci-dessous place le Freo Z Ultra dans les meilleurs rapports qualité-prix à ce jour ! Puissant, polyvalent et silencieux, ce modèle risque de faire de l’ombre à tous ceux qu’on a déjà pu tester, déjà excellents !

Après 6 mois en France, Narwal descend déjà son Freo Z Ultra à 849 € !

La bataille du Black Friday fait rage, et c’est pour vous l’occasion d’acquérir un aspirateur-robot ultra-complet à un tarif bien inférieur à la barre des mille euros ! Normalement accessible à 999 € sur Amazon, il prend une bonne baffe de -15% et dégringole à 849 €. Les accessoires compatibles profite d’une réduction de -15% également.

Que ce soit en gris ou en blanc, ce redoutable concurrent d’électroménager domotique très bien noté affiche un indice de réparabilité de 8,3/10 ! En outre, il est payable en plusieurs fois ! Bref, tout est en place pour vous aider à vous procurer un produit haut-de-gamme et durable !

Le Freo Z Ultra : la dernière génération d’aspirateurs-robots vient tout rafler !

Cet appareil correspond en tout point à ce qu’on attend d’un aspi-robot en 2024. Il aspire à 12 000 Pa de puissance, passe la serpillère, vidange la poussière automatiquement et sèche lui-même ses lingettes ! Un outil de nettoyage complet, donc, amélioré par un système de navigation très sophistiqué.

Nota bene : sa brosse anti-emmêlement tourne à 4 400 tr/min !

Le Freo Z Ultra voit tout…

Avec ses deux caméras RGB 1200p à 136 degrés d’angle de vision, et ses deux puces IA, il est capable de :

repérer les jouets , les sacs et autres petits obstacles ménager à contourner en temps réel ;

, les sacs et autres petits obstacles ménager à contourner en temps réel ; identifier des humains ou des animaux domestiques qui se déplacent ;

ou des animaux domestiques qui se déplacent ; comprendre où sont les zones de repos de vos animaux (panier, gamelle, arbre à chat, etc.) et ne pas trop s’en approcher ;

(panier, gamelle, arbre à chat, etc.) et ne pas trop s’en approcher ; adapter la puissance d’aspiration et le type de nettoyage (relevage de serpillère de 12 mm) en fonction du type de sol et de saletés (saleté humide, grasse ou sèche, volume de poussière, présence de tapis, etc.) grâce à la technologie proactive AI DirtSense 2.0 !

En outre, il profite de son système LiDAR SLAM 4.0 pour cartographier votre domicile en 3D avec une précision remarquable !

Le Freo Z Ultra va partout…

En plus d’une aspiration puissante, le Freo Z Ultra peut compter sur une pression descendante de 7 à 12 Newtons, afin de ramasser un maximum de taches. Il va également chercher les saletés au niveau des murs et des plinthes. Un module de force électrostatique a carrément été prévu pour attirer la poussière logée vers les murs !

Enfin la technologie EdgeSwing qui donne à la serpillère une forme triangulaire va même chercher dans des angles plutôt étroits !

Le Freo Z Ultra fait tout…

Enfin, cet aspirateur-robot a été conçu pour être le plus autonome possible et ne déranger personne. Il ne dépasse pas les 58 dB, ce qui en fait un des appareils les plus discrets de sa génération, et il s’auto-vidange dans un sac à 2,5L. Quant à la serpillère, il la nettoie tout seul avec une eau allant de 45°C à 60°C, voire 75°C si besoin d’une véritable désinfection. Ensuite, la mop sèche grâce à une projection continue d’air chaud à 45°C.