Narwal explose le prix de Freo X Ultra pour vendre un max d’aspirateurs pendant le Black Friday !

Et si on profitait du Black Friday pour avoir un sol immaculé ? Actuellement, des appareils de nettoyage domotique issus de grandes marques, comme le Freo X Ultra, se vendent comme des petits pains !

La marque Narwal est arrivée en France cet été, et compte bien faire du grabuge avec des robots-aspirateurs puissants et complets ! Vous savez, ceux qui font serpillère et qui embarquent une station de recharge auto-nettoyante, et que vous pilotez depuis un téléphone !

Le modèle présenté ci-dessous a vu son prix chuter comme les feuilles d’automne : 599 € au lieu de 899 € sur Amazon ! Autant vous dire qu’avec une telle réduction, ça va partir à toute vitesse !

300 € de réduction sur le Freo X Ultra : c’est maintenant ou jamais !

Autrement dit, vous avez un très joli 33% de réduction sur un aspirateur-laveur très bien noté et sa station tout-en-un, dotée d’un sac à poussière jetable d’1 L que vous pourrez remplacer tous les deux mois – ce dernier est trouvable sur le site commerçant, mais également sur Amazon ! Les accessoires profite d’une réduction de -15% pendant le Black Friday.

Remise de 5% supplémentaire avec le code promo « Freoxultra05 » cumulable avec la remise du Black Friday, dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 2 décembre.

L’ensemble est d’un joli blanc laiteux et affiche un indice de réparabilité de 8,3/10 ! Envie d’en savoir un peu plus pour voir s’il s’intègrerait aux besoins de votre intérieur ? On vous guide avec grand plaisir !

Le Freo X Ultra est-il à la hauteur en 2024 ?

Après tout, s’il est autant bradé, peut-être qu’il n’est pas si satisfaisant ? Très bonne question ! Alors voici quelques caractéristiques pour vous prouver le contraire avant même de l’essayer…

Une efficacité redoutable contre tout type de saletés

Le robot utilise un système d’aspiration de 8 200 Pa pour ne laisser aucune chance aux particules qui jonchent votre sol et même vos tapis ! En outre, sa brosse rotative à 60 000 tours/min a été designée pour éviter les enchevêtrements de poils et de cheveux. Il en ramasse d’ailleurs 99,56 % sans le moindre problème !

Quant à la serpillère, de forme triangulaire, elle profite elle aussi d’un système de rotation de 180 tours/minute, couplé à une force de 12 N maximum. Le mode EdgeSwing va même l’aider à aller chercher la saleté dans les coins.

Sa meilleure arme ? L’intelligence artificielle !

Avec son Tri-laser infrarouge ultrason LiDAR SLAM 4.0, le Freo X Ultra est capable de :

cartographier précisément les lieux en 3D multi-étage ;

; identifier et contourner les obstacles ;

; s’adapter au type de sol pour changer la pression de la serpillère (7N sur du bois / 12 N sur du carrelage) ;

(7N sur du bois / 12 N sur du carrelage) ; varier la quantité d’eau utilisée pour la serpillère en fonction du taux d’humidité dans la pièce !

Nota Bene : il est possible de piloter l’appareil depuis un écran tactile intégré à la station de charge !

Une autonomie digne de sa génération

Enfin ce qu’on préfère avec ce genre de robot-aspirateur, c’est leur aptitude à se passer de notre aide ! Celui-ci va compresser et stocker automatiquement la poussière ramassée dans le sac Hepa de la station.

En outre, il va se charger lui-même de frotter et de rincer la mop afin qu’elle soit en conditions d’usage pour la fois d’après. Et le détail qui change tout : il y a une soufflerie à air chaud pour éliminer les odeurs et les bactéries aussi bien au niveau du bac à poussière que de la serpillère !