Durant les French Days, les principaux acteurs du e-commerce se mobilisent pour proposer des réductions intéressantes sur une sélection de produit en attendant le Black Friday. On vous a concocté une sélection des meilleures offres. A vos cartes bleues !

Les meilleures offres des French Days

Les « French Days » sont l’une des plus grandes période de promotion. Jusqu’au 26 aout minuit, profitez de notre top des 10 plus belles promotions auxquelles vous devriez jeter un coup d’œil.

Realme GT NEO 3 T, un smartphone performant à -20%

Avec son écran de grande qualité et son impressionnante autonomie, ce smartphone d’entrée de gamme devrait en séduire plus d’un. Il se montre véritablement performant au quotidien, même pour le jeu ! Avec les French Days, son prix a baissé de 20% pour atteindre 329€ sur Aliexpress. Une offre à saisir.

LENOVO Legion 5 15ACH6H, un ordinateur portable gaming à 849€ au lieu de 1299€

Vous voulez jouer sur votre PC de n’importe ou ? Ce portable gaming est donc fait pour vous ! Avec son écran de 15,6″ cadencé à 120Hz et ses 8 Go de RAM, vous pourrez jouer sans problème à vous jeux préférés ! Pour bénéficier d’un tel prix, il vous faudra rentrer le code promo 50DES499 !

The Child, un set Lego Star Wars à -30%

Vous êtes fans de la série Mandalorian ? Alors ce set Lego 75318 représentant The Child devrait vous plaire. Cerise sur le gâteau, le visage est articulé. Habituellement commercialisé au prix de 89,99€, Leclerc le propose à 69,99€ seulement. C’est le moment d’en profiter.

SteelSeries Arctis 7+, un casque gaming à -25%

Si vous n’êtes pas encore équipé d’un casque bluetooth, c’est le moment de craquer pour ce SteelSeries Arctis 7+ puisqu’il ne coute que 149€ sur Amazon. Compatible avec PC ou toutes les consoles actuelles, il vous permettra de jouer avec un son d’excellente facture et dispose d’une autonomie de 30 heures.

Gamer Corsair T1, un fauteuil gaming à 280€ seulement

La réputation du fabricant Corsair n’est plus à faire : on dispose ici d’un fauteuil au design racé et d’une très bonne qualité de fabrication. Avec son assise confortable et ses nombreux réglages, le Gamer Corsair T1 vous accompagnera tout au long de vos parties endiablées. Le tout pour 279,99€ !

Microsoft Surface Pro 8 Platine, une tablette haut de gamme à -20%

A mi-chemin entre tablette et ordinateur avec son écran tactile et son clavier souple, la Surface séduit par sa facilité d’utilisation et sa versatilité. Ce pack comprenant la tablette, une souris et un stylet est idéal pour profiter de toutes les qualité de la Surface. A l’occasion des French Days, il perd 19% pour atteindre 1299,99€ chez Darty.

Amazon Fire TV Stick Lite, la passerelle multimédia de Amazon à moins de 20€

C’est le moment d’investir dans ce kit Fire TV Stick comprenant un élément à brancher sur votre TV et une télécommande. Il vous permettra de profiter du meilleur des plateformes de streaming en toute simplicité sur votre TV. Habituellement vendu à 24,99€, il est disponible au prix de 19,99€ pour les French Days chez Boulanger.

IScooter 350W, une trottinette électrique à 229€ seulement

Vous cherchez un nouveau moyen de transport discret et efficace pour vous rendre au travail ? Alors c’est le moment d’envisager cette trottinette électrique IScooter qui bénéficie d’une promo inédite grâce au code promo FDSP40 sur Aliexpress. Pour 229€, vous aurez ainsi une trottinette capable d’atteindre les 30km/h.

Apple iPad Mini 6, la célèbre tablette à 529,99€

Les promos sont rares sur les produits Apple. Alors quand une réduction se présente, il s’agit de ne pas la manquer. A l’occasion des French Days, la Fnac propose l’iPad Mini 6 pour 529,99€ seulement, un prix très intéressant pour une tablette petite et performante.

Samsung Galaxy S22, un smartphone ultra performant à -50€

Grâce à la Fnac, les French Days sont l’occasion de changer de smartphone pour un prix raisonnable. Le très récent Samsung Galaxy S22 par exemple, voit son prix passer sous la barre des 700€. On y retrouve tout le meilleure de Samsung avec notamment un écran flatteur de 6,1″.

