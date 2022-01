Free Mobile lance son nouveau forfait 210 Go à 19,99€ par mois

Pour fêter ses 10 ans, Free Mobile met à jour son plus grand forfait à 15,99€/mois. Celui-ci intègre désormais 210 Go de données.

Free est l’ovni du marché télécom français. Si la qualité de service est parfois en demi teinte, le quatrième opérateur n’a eu de cesse que de faire évoluer l’offre dans notre pays de telle manière que nous avons désormais l’accès à internet le plus intéressant et le moins onéreux du monde. Les offres triple-play, les box novatrices intégrées aux forfaits, les forfaits sans engagement sur le mobile… Tout vient d’un coup de botte dans la fourmilière signé Xavier Niel. Pour 2022, l’opérateur s’engage à nouveau à ne rien changer.

210 GO de data pour 15,99€/mois chez Free Mobile

Dans un premier temps, le grand patron de Free Xavier Niel est revenu sur les 10 ans de son opérateur Free Mobile. Et pour l’occasion, ce dernier s’est permis une allocution présidentielle pour revenir sur l’histoire de la marque, mais aussi ses engagements futurs. Vous pouvez voir la vidéo sur les réseaux sociaux de l’entreprise.

Vous l’avez compris : le grand engagement de Free en 2022 est de ne pas changer ses prix. Ce qui ne veut pas dire que rien ne change. Pour ses 10 ans, Free Mobile augmente en effet la data fournie par son forfait le plus onéreux, qui passe de 150 à 210 Go par mois. Et ce pour le même prix qu’auparavant : 19,99€/mois pour ceux n’étant pas abonnés à la Freebox. Notez que le forfait a toujours la data illimitée et passe à 15,99€/mois si vous êtes un abonné Freebox, et à 9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop. Les forfaits Free incluent tous la 5G.

Ce nouveau positionnement est particulièrement amusant. En effet, les concurrents de Free comme Sosh, B&You ou encore RED de SFR ne dépassent quasiment jamais la barre des 200 Go sur leurs offres sans engagement. En se plaçant à 210 Go, Free Mobile leur fait très clairement un clin d’œil taquin, et semble seulement rajouter 10 Go pour fêter ses 10 ans et leur montrer qu’il est tout à fait capable de les suivre voire les surpasser. Reste que 10 GO n’est que 10 Go. Au bout, la qualité du réseau prime, et Free n’est toujours pas au niveau de ses concurrents.