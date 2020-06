Le jardin connecté de plus en plus prisé

Une étude montre combien les objets connectés ont envahi nos demeures. Les chiffres qui en ressortent prouvent que les Français sont désormais adeptes de la maison connectée. Explications…

Une étude sur les Français et la maison connectée

L’étude réalisée, par l’institut britannique OnePoll pour la célèbre entreprise allemande de commerce électronique Reichelt Elektronik, porte sur la maison connectée des Français. Un millier de consommateurs français ont été interrogés sur l’Internet des Objets (OiT) et les chiffres qui sont sortis de cette enquête montrent une petite révolution et un vrai intérêt. Clairement, les objets connectés liés à la maison intelligente sont désormais entrés dans les mœurs.

L’Internet des Objets est entré dans nos foyers

Selon l’enquête du groupe britannique, 63 % de nos concitoyens ont déclaré posséder au moins un appareil connecté à son domicile. Un chiffre surprenant qui montre que près d’un tiers des Français apprécient cette technologie et ont franchi le pas pour une maison connectée. Il existe de nombreuses possibilités offertes par la maison intelligente, mais certaines catégories semblent toutefois bien plus appréciées.

L’éclairage connecté reste le plus courant

Sans surprise, c’est l’éclairage connecté qui est le plus présent dans nos foyers avec 65 % des propriétaires d’objets connectés qui assurent en posséder. La sécurité est le second domaine le plus représenté avec les caméras de sécurité notamment avec 48 % des sondés qui sont équipés. Vient ensuite tout ce qui concerne le ménage avec les robots aspirateurs (43 %). Les autres catégories présentent moins d’intérêt auprès des Français.

Des équipements de maison connectée motivés par les économies

Selon l’étude du groupe Reichelt Elektronik, les français ont justifié leurs achats principalement par les économies de ressources que l’investissement dans une maison connectée représente. Le contrôle à distance est le second critère ayant incité les français à acheter suivi par les notifications en cas de problème.

Les prix de la maison connectée comme principal frein

L’enquête montre, par ailleurs, que le prix des objets connectés pour une maison connectée reste bien évidemment le principal frein à l’équipement même si 60% des sondés sont prêts à débourser la somme de 500 euros pour s’équiper. Plus de la moitié des consommateurs interrogés souhaiteraient des produits plus abordables. Notez que 24 % des français connectés se posent la question de la protection des données personnelles avant d’acheter un produit ou un autre.

Le jardin connecté de plus en plus prisé

L’étude a montré un autre phénomène assez surprenant. La maison connectée de nos concitoyens ne s’arrête pas qu’à l’intérieur. En effet, les français s’intéressent beaucoup au jardin connecté ou au balcon connecté. 76 % des sondés ont déclaré ne pas avoir de jardin connecté, mais 55 % d’entre eux envisagent de s’équiper d’ici un an et plus d’un tiers (34 %) dès cet été. L’irrigation automatique, l’éclairage et la tondeuse automatique sont les principaux centres d’intérêt du jardin connecté.