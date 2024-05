Contrairement aux idées reçues, laisser le four ouvert après cuisson est dangereux

Lorsqu’il s’agit de faire fonctionner un four, beaucoup suivent des habitudes et des conseils qui ont été transmis de génération en génération. Parmi ces conseils, une idée fausse courante est que laisser la porte du four ouverte après la cuisson est une bonne idée. Et pourtant c’est complètement faux !



À l’heure où il est toujours bon de faire quelques économies d’énergie, vous pourriez être tenté de laisser la porte de votre four ouverte pour réchauffer la pièce. C’est d’ailleurs souvent un geste reproduit parce que vous avez vu quelqu’un de votre entourage le faire. Que ce soit pour éviter les mauvaises odeurs, gagner quelques degrés dans la pièce ou parce qu’on vous a dit qu’il n’était pas bon de laisser le four refroidir porte fermée. Cependant, cette pratique présente plusieurs dangers qui ne doivent pas être ignorés.

Laisser le four fermé après cuisson n’est pas dangereux

Contrairement aux croyances, laisser le four refroidir avec la porte fermée ne cause pas de dommages à l’appareil. Les fours électriques modernes intègrent des ventilateurs à flux croisés pour éliminer efficacement l’air chaud et l’humidité. De manière générale, c’est également la recommandation faite par les manuels d’utilisation des fabricants d’appareils électroménagers.

Porte ouverte = risques de brûlures et d’accidents

Le risque le plus évident associé à un four ouvert est celui de brûlures. Une porte de four laissée ouverte expose les surfaces chaudes à un environnement domestique où il peut y avoir des enfants, des animaux de compagnie ou même des adultes qui ne s’attendent pas à rencontrer une source de chaleur intense. Si vous avez des enfants en bas âge, c’est le moment où ils ont envie d’explorer, de toucher et donc ils risquent potentiellement de se brûler.

En plus de cela, une porte de four ouverte crée un obstacle dans la cuisine. Vous pourriez trébucher, tomber ou renverser des objets en essayant de contourner le four.

Potentielle déformation des éléments internes

Les fours modernes sont conçus pour conserver la chaleur de manière efficace lorsqu’ils sont fermés. Lorsque la porte reste ouverte, l’air chaud interne rencontre l’air plus froid de la pièce, ce qui peut créer un choc thermique. Ce changement rapide de température peut déformer certains composants internes du four, tels que les grilles ou les résistances. Ces éléments déformés peuvent alors compromettre l’efficacité du four et rendre la cuisson inégale, ce qui finit par nécessiter des réparations coûteuses.

Potentielle déformation des éléments externes

Premièrement, l’air chaud expulsé par l’appareil peut causer des dégâts aux meubles aux alentours. Une mise en garde souvent présente dans les manuels d’utilisation de ce type d’équipement. Certains matériaux comme le bois risquent de se déformer sous l’effet de températures élevées. Ils peuvent se dilater, se contracter ou se courber, modifiant ainsi la forme et l’apparence de vos meubles.

Laisser la porte du four légèrement ouverte pour évacuer la chaleur n’est pas non plus une solution idéale. Cette pratique constante peut exercer une pression sur les charnières, responsables de l’ouverture et de la fermeture du four, entraînant leur dégradation progressive.

Consommation d’énergie inefficace

Bien que certaines personnes pensent que laisser la porte du four ouverte après la cuisson peut réchauffer la cuisine et réduire les coûts énergétiques, cette pratique est généralement contre-productive. Les fours ne sont pas conçus pour chauffer de grandes pièces. Lorsque la porte du four est ouverte, la chaleur s’échappe rapidement et le four ne parvient pas à maintenir une température constante.

Ce n’est pas une cheminée !

De plus, la plupart des systèmes de chauffage domestique centralisés sont conçus pour chauffer efficacement l’ensemble de la maison, contrairement aux fours. Par conséquent, utiliser le four pour réchauffer une pièce peut non seulement être inefficace, mais également augmenter les factures d’énergie à long terme.