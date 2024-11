Le four halogène sonne-t-il la fin de l’ère du Air Fryer ?

Nous n’avions jamais entendu parler de « four halogène cyclonique » avant de voir le nombre d’articles se multiplier sur le web. Et pour cause, il semble vouloir faire de l’ombre au Air Fryer selon les dires. Cet appareil si apprécié par le plus grand nombre. Il fallait qu’on en parle aussi. Mais notre avis est bien moins dithyrambique.

Ces derniers temps, impossible de passer à côté : le four halogène cyclonique est partout dans les médias, présenté comme l’alternative ultime à l’Air Fryer. Compact, économique, polyvalent… ce nouvel appareil semble cocher toutes les cases pour séduire ceux en quête d’un compagnon pour une cuisine saine et rapide.

Mais, derrière l’engouement médiatique, se cache une question essentielle : ce four est-il vraiment capable de détrôner le fameux Air Fryer ou n’est-il qu’une tendance éphémère ? Spoiler : on penche pour la tendance.

Le four halogène cyclonique : des promesses séduisantes sur le papier

Le four halogène cyclonique se démarque par ses arguments de vente qui, il faut l’avouer, ont de quoi attirer. Avec un prix souvent inférieur à celui des Air Fryers (maximum 90€), cet appareil compact promet une cuisson rapide et homogène, grâce à un système de chaleur tournante combiné à une lampe halogène. La promesse est simple : cuire, griller, rôtir ou même déshydrater les aliments avec une efficacité comparable à celle d’un four traditionnel, le tout sans l’inconvénient de la préchauffe ou de l’encombrement. Des atouts qui parlent particulièrement à ceux cherchant à économiser temps, énergie et place.

Autre point fort souvent mis en avant : la cuisine saine. Il semblerait, selon les avis des consommateurs, que le four halogène cyclonique permet une cuisson plus saine qu’au Air Fryer. Alors bien que nous n’ayons jamais utilisé ce type d’appareil, permettez nous d’en douter. Si vous souhaitez cuire un poulet ou des frites dans un Air Fryer ou dans ce four, il semble assez difficile de croire que vos frites seront moins grasses alors que vous avez (à deux trois détails près) le même style de cuisson… Non ?

Et si les promesses de ce four sont alléchantes, l’engouement des médias pourrait bien cacher des failles que les grandes marques, elles, semblent avoir perçues. Pourquoi alors des leaders comme Moulinex, Philips ou Ninja n’ont-ils pas encore misé sur cet appareil ? C’est peut-être là que le mythe commence à se fissurer…

Pourquoi les grandes marques boudent encore le four halogène cyclonique

Si le four halogène cyclonique semble séduisant, l’absence des grands noms de l’électroménager dans ce domaine en dit long. À ce jour, ni Philips, ni Ninja, ni Moulinex n’ont investi dans cette technologie. Un choix surprenant pour des marques à l’avant-garde de l’innovation culinaire, mais qui s’explique par plusieurs limitations de l’appareil.

Premièrement, malgré ses promesses de cuisson rapide, sa puissance est bien plus inférieure à celle du Air Fryer : soit maximum 1 400W contre 1 400 à 2 800W. Et pourtant, cette baisse de puissance est vue comme une aubaine… Alors certes, elle pourrait effectivement permettre de faire des économies d’énergie.

Mais si vous cuisez un poulet (l’aliment le plus vu sur les photos de ce four) comme vous pouvez aussi le faire dans un Air Fryer, la baisse de puissance ne va-t-elle pas à l’encontre de cet argument de vente ? Au Air Fryer : puissance plus élevée donc moins de temps de cuisson alors qu’au four halogène : puissance moins élevée donc temps de cuisson plus long… Les calculs sont pas très bons, non ?

Ensuite, les matériaux et la durabilité du produit posent question. Là où un Air Fryer bénéficie de designs robustes et de matériaux durables conçus pour un usage quotidien, les modèles de fours halogènes proposés par des marques moins connues montrent parfois des signes de faiblesse, notamment au niveau de la résistance halogène, qui est sensible aux chocs et à une utilisation prolongée. Investir dans un appareil avec une durée de vie limitée représente un risque que les grandes marques semblent peu enclines à prendre.

Un four à la mode… mais qui reste en retrait face à l’Air Fryer

En fin de compte, le four halogène cyclonique, malgré ses promesses, peine à nous convaincre au-delà de l’effet de mode. Tandis qu’il brille dans les titres des médias, son usage concret soulève plusieurs doutes en matière de qualité de cuisson, de durabilité, et même de polyvalence face à un Air Fryer rodé et éprouvé.

Difficile de croire en la durabilité de ces produits…

Ce dernier est devenu un incontournable grâce à sa capacité à allier croustillant et cuisson saine, là où le four halogène, malgré ses atouts, reste perçu pour notre part comme une curiosité temporaire.

Si certaines personnes y trouveront leur compte, il est peu probable que cet appareil éclipse le succès massif de l’Air Fryer…