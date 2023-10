Joe : le four 5-en-1, écolo, passe-partout et français qui promet de pyrolyser la concurrence

Daan Tech – une société française – propose un four qui fait tout (ou presque) et devrait vous permettre de désencombrer votre plan de travail pour cuisiner plus facilement.

Vous vivez dans un petit appartement et cherchez désespérément où ranger votre micro-ondes ou comment placer un four dans un si petit espace ? Ne cherchez plus ! Daan tech vous présente « Joe ». Derrière ce nom ne se cache pas un commis de cuisine prêt à investir votre domicile, mais un four 5-en-1, voire tout-en-un.

« Mais un four est un four : comment peut-il être 5-en-1 ? » pourriez-vous vous demander, on vous explique tout ici.

Un four avertit en vaut cinq

Pour expliquer le plus simplement possible les cinq fonctionnalités de ce four tout-en-un, sachez qu’il vous permettra d’effectuer :

Des cuissons vapeur,

Des cuissons aux micro-ondes ,

, D’utiliser un grill ,

, De chauffer avec une chaleur tournante ,

, Et enfin d’utiliser un Air Fryer.

Ainsi, avec un seul et même appareil, vous pourrez faire des gâteaux, des raviolis vapeurs, chauffer le biberon de votre bébé et bien plus encore. Et si vous êtes à court d’idées, vous pourrez toujours vous tourner vers l’application dédiée et retrouver les recettes de la communauté.

Un four écologique et économique

L’autre argument de vente de Daan Tech pour séduire les consommateurs réside dans la confection de son appareil ! En effet, Joe serait constitué à 65% de matériaux recyclés et permettrait donc de réduire l’impact environnemental de sa fabrication sur l’environnement.

Et ce petit appareil possède un autre avantage de taille : son prix. Et oui, cette technologie qui en regroupe cinq ne coûte que 599,99 € jusqu’au 31 décembre ! (Après quoi le prix augmentera et passera à 799,99 € ce qui reste un tarif contenu étant donné toutes les fonctionnalités de Joe).

Un poulet rôti tient dans Joe… le four.

Daan Tech : la start-up française qui révolutionne la cuisine

Nous avions déjà eu l’opportunité de tester Bob, la machine à laver écologique de Daan tech et nous avions été conquis ! La marque avait d’ailleurs développé son propre système de cassette qui permettait de se passer de capsule et autres produits (sans être obligatoire).

Bob et Joe en pleine décontraction.

Nous avons donc bon espoir que Daan Tech réussisse à nouveau son pari avec Joe et permette de libérer toujours un peu plus d’espace dans les cuisines sans en créer dans les portefeuilles.