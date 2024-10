Four : cette astuce cachée très pratique et méconnue de la plupart des utilisateurs

Si vous utilisez, comme la plupart d’entre nous, le tiroir de votre four comme espace de rangement, il est possible que vous ratiez une fonction très utile de cet emplacement.

Vous avez sûrement déjà remarqué un tiroir juste sous votre four. Tiroir dans lequel vous placez vos ustensiles de cuisine, vos papiers sulfurisés, votre poêle à crêpes ou vos plats. Pourtant, sur une grande partie des fours, notamment ceux situés sous vos plaques, cet emplacement a une tout autre fonction, méconnue, et pourtant très pratiques quand vous cuisinez.

Le tiroir comme espace de rangement… mais pas que

Pour deviner l’utilité de ce tiroir, il ne faut pas chercher bien loin. Avec la chaleur dégagée par votre four, il semblerait étonnant de transformer l’espace situé en dessous en réfrigérateur. En réalité, il permet de garder vos plats au chaud en attendant de les servir. Votre gratin est prêt à être servi, mais vos invités n’en sont qu’à l’entrée ? Placez-le dans le tiroir pour éviter qu’il refroidisse.

Vous allez me dire : le four peut aussi garder le plat au chaud. Détrompez-vous, laisser dans le four votre gratin prolonge sa cuisson et l’assèche en dégageant une chaleur sèche, qui a tendance à dégrader votre plat. Le tiroir, lui, garde un taux d’humidité et une chaleur idéale pour garder intact votre plat sorti du four. Vous pouvez aussi mettre vos recettes chaudes préparées avec vos plaques de cuisson, à la condition que votre four ait été en marche.

Retirer donc tout ce que vous avez entreposé dans votre tiroir pour l’utiliser avec sa vraie fonction. Mais, avant cela, vérifiez bien que ce dernier soit bien compatible avec sa fonction « garder au chaud ». En effet, certains tiroirs sont trop éloignés de la chaleur du four et restent froids. C’est le cas des tiroirs situés sous un four encastré dans une cuisine — repérables par leur couleur différente.

