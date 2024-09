Le four à vapeur de Whirlpool vendu sur Boulanger est à un prix défiant toute concurrence

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau four encastrable, Whirlpool propose actuellement son modèle Steam+ avec une réduction de -33%.

le Four encastrable Whirlpool Steam+ est actuellement en promo avec -33%, une belle opportunité pour ceux qui cherchent à passer à une cuisson plus saine et savoureuse. Le principe d’un four vapeur est simple : il injecte de la vapeur pendant la cuisson, ce qui permet de préserver l’humidité naturelle des aliments. Résultat ? Vos plats restent tendres à l’intérieur et croustillants à l’extérieur, que ce soit pour un rôti, des légumes ou même des pâtisseries.

C’est aussi une façon de cuisiner plus sainement, car la vapeur évite d’ajouter des graisses supplémentaires tout en conservant les nutriments. Un vrai plus pour ceux qui cherchent à allier saveurs et bien-être. Alors, pourquoi ne pas passer à la vapeur et transformer votre cuisine ?

Un four vapeur à petit prix : Whirlpool Steam+ à -33%

C’est la rentrée, et les bonnes affaires sont là ! Le four encastrable Whirlpool Steam+, habituellement à 599 €, est actuellement proposé à 399 € chez Boulanger, soit une réduction de 33%.

En plus de la réduction, la livraison est offerte directement chez vous, même si vous habitez au 4ème étage sans ascenseur. Ils vous montent le Whirlpool Steam+ et reprennent même votre ancien four gratuitement. Et si vous préférez étaler vos dépenses, Boulanger propose aussi un paiement en 3 ou 4 fois

Faut-il se laisser tenter par le Whirlpool Steam+ ?

Le Whirlpool Steam+ est un four vapeur encastrable qui a vraiment de quoi plaire, surtout avec une réduction de -33% en ce moment. Si vous aimez cuisiner des plats savoureux et sains tout en préservant les nutriments, ce four pourrait bien devenir votre nouvel allié en cuisine.

Des repas plus sains

Grâce à la fonction vapeur, vos plats restent juteux tout en évitant d’ajouter des matières grasses inutiles. Avec des températures ajustables entre 60°C et 250°C, vous pouvez tout cuire, des légumes vapeur aux viandes rôties, en passant par les pâtisseries. Et avec ses 8 programmes de cuisson, vous avez un large choix pour adapter la cuisson à tous vos plats.

Grande capacité

Avec un volume de 71 litres et ses 5 niveaux de cuisson, ce four est parfait pour les grandes tablées ou si vous aimez préparer plusieurs plats en une seule fois. Sa chaleur tournante assure une cuisson homogène à chaque niveau, et la technologie Cook3 permet de cuire jusqu’à trois plats différents en même temps sans mélanger les arômes. Fini les plats mal cuits ou brûlés d’un côté !

Un entretien simplifié

Personne n’aime nettoyer son four, mais avec le Whirlpool Steam+, l’entretien est facile grâce aux options hydrolytiques et pyrolytiques. Vous n’avez qu’à lancer le programme de nettoyage, et il s’occupe du reste en brûlant les graisses et les résidus à haute température. Pas besoin de passer des heures à gratter !

Un four polyvalent

Le Whirlpool Steam+ ne se limite pas à la cuisson vapeur. Il est aussi parfait pour rôtir, griller, et même cuire vos pizzas grâce à son mode dédié. Avec ses multiples fonctions, vous pouvez passer d’un rôti du dimanche à une pizza maison en un clin d’œil. Un four qui s’adapte à vos envies, ça ne se refuse pas !

Économie d’énergie A+

En plus de ses nombreuses fonctionnalités, le Whirlpool Steam+ est classé A+ en matière d’efficacité énergétique. Cela signifie qu’il consomme moins d’électricité tout en offrant une performance de cuisson optimale. Un bon point pour ceux qui cherchent à réduire leur consommation tout en gardant une cuisine performante.

Caractéristique Détails Type de four Four encastrable à vapeur Capacité 71 litres Puissance 2200 W Programmes de cuisson 8 programmes (dont chaleur tournante, vapeur) Plage de température 60°C à 250°C Technologie de cuisson Chaleur tournante avec ajout de vapeur (réservoir de 200 mL) Modes spéciaux Pizza, basse température, levage de pâte Nettoyage Hydrolyse et Pyrolyse (température jusqu’à 500°C) Efficacité énergétique Classe A+ Dimensions (L x H x P) 595 mm x 595 mm x 551 mm Porte Porte froide avec 3 panneaux de verre Fonctionnalités supplémentaires Commandes tactiles, écran LED Accessoires 2 grilles, 1 plaque de cuisson, rails télescopiques

Les plus Vapeur,

Programmes de cuisson,

Capacité. Les moins Connectivité

Alors, que peut-on en dire ? Le Whirlpool Steam+ est un excellent choix pour ceux qui veulent un four polyvalent avec ses 8 programmes de cuisson, dont la fonction vapeur. Facile à utiliser avec son nettoyage pyrolyse et hydrolyse, il permet de cuisiner sainement tout en conservant les saveurs des aliments. Avec sa capacité de 71 litres et sa classe énergétique A+, il s’adapte parfaitement aux besoins des familles ou des amateurs de cuisine. Pour 399 €, avec une réduction de 33%, c’est une option intéressante pour moderniser votre cuisine et gagner en efficacité.