Ce four à pizza adoré des clients est à moitié prix chez Auchan pour quelques jours seulement

Profitez d’une offre exceptionnelle sur un appareil qui fait l’unanimité ! Le four à pizza d’intérieur KITCHENCOOK K-PIZZA, noté 4,5/5 par les utilisateurs, est en promotion à 149 € au lieu de 299 € chez Auchan.

Si vous êtes amateur de pizzas napolitaines, ce four à pizza d’intérieur est une belle opportunité. Il ne se limite pas aux pizzas : il permet aussi de cuire des tartes, quiches et autres plats gourmands, avec des fonctionnalités polyvalentes comme le fumage, le grill ou encore la déshydratation. Une offre à saisir rapidement !

Actuellement affiché à 149€ au lieu de 299€, soit 50% de réduction, c’est le moment ou jamais de craquer pour une pizza à l’italienne.

Le KitchenCook K-PIZZA est à -50 % chez Auchan

L’offre est disponible chez Auchan à 149 €, au lieu de 299 €, soit une économie de 150 € sur ce four à pizza d’intérieur ultra-puissant.

Avec ses 2000 W, il monte jusqu’à 450 °C pour une cuisson rapide et homogène. Grâce à 12 programmes intégrés, il adapte la cuisson à votre type de pâte (napolitaine, new-yorkaise, pan, surgelée…). Son écran tactile LED simplifie la navigation entre les options.

Inclus avec l’appareil :

Pierre à pizza de 33 cm .

. Plaque de cuisson en émail .

. Rouleau et pelle à pizza en inox .

. Minuterie jusqu’à 12 h pour une gestion optimale du temps de cuisson.

Un four qui offre une grande polyvalence, capable de griller, cuire, garder au chaud ou encore fumer vos plats pour un goût unique.

Un four compact et puissant pour des pizzas comme en Italie

Exactement le genre de pizza réalisée avec le four.

Si vous cherchez un appareil pratique pour des pizzas maison aussi bonnes que celles d’une pizzeria, le KitchenCook K-PIZZA est un excellent choix. Il combine :

Une cuisson ultra-rapide : une pizza prête en 3 minutes .

: une pizza prête en . Un thermostat ajustable jusqu’à 450 °C pour une pâte bien croustillante.

jusqu’à pour une pâte bien croustillante. Des fonctionnalités variées : idéal pour cuire aussi des tartes, quiches, gratins et viandes.

Son design moderne en inox apporte une touche moderne, et ses accessoires complets permettent de s’équiper sans achat supplémentaire.

Côté avis, difficile de faire mieux. Avec une note moyenne de 4,5/5, ce four à pizza séduit. Les utilisateurs saluent sa montée en température rapide et la qualité de cuisson des pizzas. Et à voir les photos de pizzas réalisées avec le four, les restaurants italiens pourraient bien mettre la clé sous la porte…