Fortuneo dégaine un bonus de 150€ avant les fêtes : un bon plan à ne surtout pas rater

Fortuneo change la donne pour ses nouveaux clients : un bonus pas comme les autres, facile à décrocher et généreux. Juste quelques clics et hop jusqu’à 150 euros en cash atterrissent dans votre nouveau compte. Pas mal non ?

Du 13 au 22 décembre, Fortuneo invite les nouveaux clients à découvrir deux offres spéciales. Choisissez parmi deux cartes, chacune avec ses avantages, pour égayer votre fin d’année. En optant pour l’une d’elles, un bonus allant jusqu’à 150 euros vous attend, l’extra idéal pour profiter pleinement de notre sélection de bons plans pour Noël.

Choisissez votre carte et récoltez jusqu’à 150€

La Carte Gold CB Mastercard +150 euros

Si vous avez des revenus mensuels nets d’au moins 1800 euros, la carte bleue Gold Mastercard est à votre portée. Cette carte offre un peu plus de prestige et de services. En ouvrant un compte avec cette carte et en réalisant 5 paiements dans les 90 jours, un bonus de 150 euros vous sera attribué. C’est une opportunité parfaite pour ceux qui répondent aux critères.

La Carte Fosfo Mastercard +70 euros

La carte Fosfo Mastercard, quant à elle, est accessible sans condition de revenu minimum. Elle s’adapte parfaitement à ceux qui préfèrent une approche simple et efficace. Tout comme avec la carte bleue Gold Mastercard, ouvrir un compte avec la Fosfo et effectuer 5 paiements dans les 90 jours vous permettra de recevoir un bonus de 70 euros.

Pour ouvrir un compte chez Fortuneo et saisir l’opportunité, voici les étapes à suivre :

Remplir le formulaire : commencez par accéder au formulaire d’ouverture de compte Fortuneo. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Assurez-vous d’entrer le code FTN1223 pour activer l’offre spéciale. Choix de la carte : lors du remplissage du formulaire, vous aurez à choisir entre la carte Gold Mastercard et la carte Fosfo. Chacune a ses avantages, alors choisissez celle qui convient le mieux à vos besoins et à votre situation financière. Activation du compte : une fois le formulaire rempli, activez votre compte. Cela se fait généralement en ligne et rapidement. Vous recevrez les instructions nécessaires pour cette étape par email. Validation et réception de la carte : après l’activation de votre compte, votre carte choisie (Gold Mastercard ou Fosfo) vous sera envoyée. C’est avec cette carte que vous pourrez réaliser les opérations nécessaires pour débloquer votre prime. Réaliser 5 transactions : pour débloquer la prime, il est nécessaire d’effectuer 5 paiements avec votre nouvelle carte dans les 90 jours suivant son activation. Ces transactions peuvent être de tout type, comme des achats en magasin ou en ligne.

