Fortnite revient sur iOS et Android grâce à NVIDIA GeForce Now

Fortnite a été au centre d’une grande campagne contre iOS et Android, et particulièrement leurs systèmes de paiement. Pas de problème : NVIDIA GeForce Now, le service de cloud gaming, fait revenir le jeu par le biais de son catalogue.

Le duel Epic Games contre Apple et Google fut l’une des plus grandes sagas de ces dernières années dans le monde de la tech. Après avoir poussé son propre service de paiement sur Fortnite, Epic a été bouté hors de l’App Store et du Play Store. Sur Android, il est toujours possible d’installer l’APK soi-même. Mais sur iOS, le jeu a tout simplement disparu. Et puisqu’Epic Games n’a pas réussi à remporter son procès, la situation est quelque peu restée figée… jusqu’à aujourd’hui.

GeForce Now redonne Fortnite à iOS et Android

Le service de cloud gaming NVIDIA GeForce Now a en effet annoncé l’arrivée de Fortnite sur sa version iOS (en passant par le navigateur Safari) et Android (grâce à l’application disponible sur le Play Store). Les plus observateurs savent cependant que le jeu était déjà disponible sur la plateforme auparavant. Alors, qu’est-ce qui change vraiment avec cette nouvelle annonce ? Désormais, pour jouer au jeu sur votre mobile, vous n’aurez pas besoin d’une manette adaptée : l’équipe de Nvidia s’est associée à Epic pour développer des contrôles tactiles dédiés spécifiquement à Fortnite. De ce fait, vous devriez retrouver une expérience similaire à ce que la défunte application iOS proposait auparavant.

Fortnite version mobile sera disponible à partir de la semaine prochaine, mais sera limitée dans un premier temps à une bêta ouverte. Pour vous y inscrire, rendez-vous sur le site de Nvidia. Pour Nvidia, c’est surtout l’occasion de présenter un support de commandes tactiles dédiées à des jeux spécifiques, plutôt que l’émulation d’une manette tactile complète, et le développeur a annoncé que ce n’était qu’un début. La mise en place de cette nouvelle fonctionnalité n’est pas étonnante, puisque le cloud gaming offert dans le Xbox Game Pass Ultimate la propose depuis son lancement, et elle s’est avérée très populaire.

Si l’offre est alléchante, surtout pour les joueurs iOS qui n’ont plus aucune alternative depuis le procès, gardez tout de même quelque chose en tête : cette version avec des contrôles mobiles reste celle PC, et vous fera donc jouer avec des joueurs sur PC qui disposent d’un clavier et d’une souris ou d’une manette. On recommandera donc fortement de posséder une bonne manette mobile adaptée au cloud gaming pour jouer sérieusement en compétitif et se mettre toutes les chances de top 1 de son côté. Mais si c’est avant tout pour le fun et retrouver ses amis en ligne, Fortnite sur GeForce Now remplira magnifiquement bien cette tâche.