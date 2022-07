Ford développe un robot autonome pour recharger votre voiture électrique

Recharger sa voiture électrique est loin d’être chose aisée. Pour vous simplifier la tâche, Ford a mis au point un prototype de station de recharge entièrement robotisée.

Face aux difficultés rencontrées par les usagers pour recharger leur véhicule électrique, le constructeur automobile Ford a mis au point un prototype de borne de recharge entièrement robotisée baptisé Ziggy. Plus besoin de sortir de sa voiture, grâce à ce système les conducteurs peuvent rester tranquillement assis en activant la charge via leur smartphone. Mais pas seulement, le but à terme est de diminuer le temps de recharge étant bien souvent un frein à l’achat d’un véhicule électrique. Avec toutes ces solutions mises en place et la démocratisation de ses bornes, Ford espère bien convaincre les usagers de mettre le cap sur l’électrique.

Un bras robotisé pour recharger votre voiture électrique

C’est sur le campus de l’université de Dortmund qu’a eu lieu la démonstration de la borne de recharge robotisée. Encore à l’état de prototype et connu sous le nom de code Ziggy, la borne a été conçue dans le cadre d’un projet plus général visant à concevoir des solutions de recharge mains libres.

La démonstration a été faite sur une Ford Mustang Mach-E. L’application FordPass développée par le constructeur permet d’activer la borne de recharge simplement avec le smartphone, c’est alors qu’un cache coulisse libère le bras robotique dans lequel est placé un câble de recharge ordinaire. Celui-ci, guidé par une caméra embarquée dans la borne, se déploie ensuite jusqu’à la prise de la voiture. Une fois la recharge terminée, le bras se replie jusque dans son logement pour être rechargé à partir du réseau d’un panneau solaire ou de batteries de stockage d’énergie.

En plus de rendre la recharge plus simple et plus commode pour les usagers, ce système permet aussi de faciliter grandement la vie de personnes atteintes de mobilités réduites ou encore des personnes âgées, pour qui les câbles peuvent être lourds et gênants à transporter. Par ailleurs, d’autres applications envisageables incluent les flottes d’entreprises de ravitaillement en carburant et dans un avenir proche, les véhicules autonomes. L’avantage non négligeable aussi est que ce type de borne pourrait permettre des tensions de charge plus élevées, et donc des recharges plus rapides.

Ford accélère sa stratégie d’électrification

Il faut dire qu’en raison des contraintes récurrentes sur les systèmes de recharge des voitures électriques, peu de personnes sont réellement prêtes à sauter le pas pour acquérir une VE. Dans le cadre de son engagement en faveur de l’électrification et pour que celle-ci ne soit plus un frein pour quiconque, Ford s’est associé à IONITY un opérateur de réseau de recharge ultra-rapide, afin que celui-ci puisse suivre le projet de près et y apporter les améliorations nécessaires, notamment en terme d’accessibilité.

« Notre partenariat avec Ionity, leader européen de la recharge longue distance, est un élément essentiel de notre stratégie d’électrification en Europe pour atteindre la neutralité carbone en 2035, en assurant à nos clients cette liberté de mouvement si chère à Ford » Louis-Carl Vignon Président Ford France



Ford s’associe avec Ionity pour le développement d’un réseau de recharge ultra rapide.



Afin d’aller encore plus loin dans l’autonomie, l’entreprise s’était associée l’an passé avec l’Automated Valet Parking, un parking autonome capable de stationner véhicule sans opérateur à bord. Elle n’était d’ailleurs pas la seule à adopter cette stratégie puisque Volkswagen, son concurrent accélérait aussi le mouvement en dévoilant des « fonctionnalités permettant aux conducteurs de lever temporairement leurs mains du volant ». Toutes ces avancées ne laissent aucun doute concernant la prochaine étape à franchir pour les constructeurs automobiles : le cap est mis sur les voitures autonomes !