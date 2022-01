Vous aimez voir du sport et particulièrement du football en streaming et gratuitement sur Internet ? Alors vous savez sans doute déjà que l’offre est prolifique. Parmi les sites connus, on trouve notamment Footlive. Petit tour d’horizon de la plateforme et son adresse officielle actuelle pour y accéder.

L’offre de football à la télévision est désormais très prolifique. Canal+, BeIN Sports, Amazon Prime Video… Il y en a partout, pour tous les goûts, à condition de dépenser de l’argent. Cependant, pour certains, la solution du streaming, avec des sites comme Footlive, gratuits et avec une offre qualitative sont plus séduisants. Comment ça marche ? Quelle est l’adresse du site ? Est-ce dangereux ? Ce site est-il légal ? On fait le tour des questions principales que vous vous posez peut-être aujourd’hui.

C’est quoi FootLive ?

Si vous voulez voir du football en streaming en direct et gratuit sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone, alors il est probable que vous ayez déjà entendu parler ou même que vous soyez un aficionado de FootLive. Ce site de streaming gratuit en français est une référence pour ceux qui veulent voir la Ligue 1, la Bundesliga, la Premier League, la Ligue des Champions ou encore l’Euro et la Coupe du Monde. Si vous voulez voir une rencontre de football en streaming gratuit en France en 2022, alors il est fort probable que vous puissiez la trouver sur FootLive. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire, ni de payer un abonnement. En revanche, il faudra accepter de voir aussi de nombreuses publicités qui servent notamment à financer l’hébergement du site mais aussi à rémunérer ses créateurs.

Comment fonctionne la plateforme de streaming de foot ?

Concrètement FootLive n’héberge aucun flux vidéo directement, ni de vidéos en direct des matchs. Il s’agit plutôt d’une sorte d’annuaire qui vous permet de trouver en quelques clics la rencontre de football en streaming qui vous intéresse aujourd’hui.

FootLive est un site particulièrement simple à utiliser, même si son apparence quelque peu désuète peut se révéler déroutante dans un premier temps. Sur la page d’accueil du site, il suffit de faire le choix de la rencontre sportive qui vous intéresse le plus. Puis, une fois que vous êtes arrivés sur la page de la rencontre, choisissez le flux vidéo qui vous convient le mieux.

Comme sur de nombreux sites de ce type, vous allez alors faire face à un écueil majeur, l’abondance de publicités. Vous devrez en fermer plusieurs pour pouvoir accéder à la rencontre. La bonne nouvelle, c’est que une fois que vous y parvenez, la qualité est très souvent en HD et cela permet de profiter de la rencontre de façon qualitative. Si vous avez une bonne connexion Internet, vous ne devriez pas souffrir de problème de chargement ou de lag. N’hésitez pas à envoyer le flux directement sur votre télévision pour en profiter facilement. C’est de l’avis de nombreux spécialistes, le meilleur site de streaming gratuit pour voir du football en France en 2022.

Quelle est l’adresse officielle de FootLive ?

Le site Foot live est régulièrement ciblé par les ayant droits. En conséquence, il est parfois obligé de changer d’adresse Internet, afin d’échapper à la justice ou aux autorités. Alors que nous écrivons cet article, au mois de décembre 2021, son adresse officielle est la suivante : https://footlive.me/. A noter que parfois des redirections automatiques peuvent être mise en place. Il n’y a pas besoin de s’inscrire ni de payer pour y accéder, si on vous le demande il s’agit donc peut-être d’un faux site. A noter que selon l’évolution de la situation avec les autorités, il peut se révéler nécessaire d’utiliser un VPN ou un proxy pour y accéder. En effet, sur décision de justice, votre fournisseur Internet peut en bloquer l’accès. Il devient alors nécessaire de cacher votre identité en ligne pour pouvoir vous connecter à l’adresse officielle de FootLive.me.

La plateforme de streaming de football est légale ?

Il ne sert à rien d’essayer de se cacher la vérité au sujet du site FootLive. D’ailleurs, vous vous en doutez sans doute un peu (beaucoup) si vous lisez cet article. Ce site de streaming, qui peut revendiquer la diffusion de toutes les plus grandes rencontres de football ne paie bien sûr pas les ayant droits aux diffuseurs et se contente de récupérer les flux des chaînes, en France ou à l’étranger. En consultant FootLive, vous êtes donc en infraction avec la législation sur le droit d’auteur.

Quels sont les risques en se connectant à FootLive.me ?

Si le FootLive est illégal comme nous le disions ci-dessus, est-il vraiment risqué de l’utiliser ? D’un point de vue de la loi, vos risques sont plutôt faibles. Les autorités françaises ne font pas la chasse aux utilisateurs des sites de streaming mais préfèrent attaquer directement les plateformes. La prudence reste toutefois de rigueur dans ce domaine, la législation pouvant être amenée à évoluer dans les prochaines années. La meilleure solution est donc sans doute plutôt de consulter un site légal si vous ne voulez pas prendre de risque.

Par ailleurs, une autre menace vous guette sur un site de streaming de football comme FootLive. En effet, il faut faire preuve d’une grande vigilance avec les nombreuses publicités qui envahissent ce type de sites. Très intrusives, celles-ci peuvent vous pousser à télécharger des contenus sur votre ordinateur ou encore chercher à récupérer vos données. Souvenez-vous qu’il s’agit d’un site gratuit et sans inscription. Si on vous demande donc votre numéro de carte bancaire ou une pièce d’identité, il est conseillé de fermer la page immédiatement. Pour être sûr que vous soyez sur la bonne adresse, n’hésitez pas à revenir consulter notre article qui sera actualisé régulièrement.

Quelles sont les alternatives pour regarder du football en streaming ?

Vous cherchez une rencontre qui n’est pas sur FootLive.me ? Le site est indisponible ou est victime d’un problème technique ? Alors il peut se révéler nécessaire de connaître des alternatives pour voir du football en streaming sur Internet. Voici une petite sélection de plusieurs sites qui pourraient répondre à vos besoins.

Tout d’abord, il faut bien entendu parler de l’offre légale. Canal+, BeIN Sports, Amazon Prime Video et les autres se partagent l’essentiel de l’offre légale de football français et européen. En souscrivant un ou plusieurs abonnements, vous pourrez voir la Ligue 1, la Premier League ou encore la Ligue des Champions. Ces offres proposent souvent des services avancés avec des applications, des commentaires en français, des statistiques ou encore du replay. Surtout, la qualité visuelle du streaming est souvent inégalable.

Vous pouvez aussi vous tourner vers Live TV, qui est sans doute le meilleur site de streaming gratuit de football actuellement. Il est particulièrement réputé et permet, au-delà de la diffusion des rencontres en streaming, de bénéficier de replays, de voir des scores live ou encore des archives vidéo. Vous y trouverez le meilleur du football européen et mondial mais aussi de la NFL, de la NHL ou encore de la NBA. La qualité du streaming est plutôt bonne et le site propose aussi une interface de chat pour commenter les rencontres en diret.

ATDHE est sans doute le site de streaming sportif le plus connu de l’autre côté de l’Atlantique. Si les Américains ne sont pas souvent friands de football, ce site à l’interface minimaliste mais efficace propose toutefois les meilleurs rencontres de football et de nombreux autres sports à travers le monde en temps réel. On apprécie particulièrement de pouvoir choisir entre différents flux celui qui propose la meilleure qualité.

Roja Directa est la référence en streaming sportif et surtout footballistique en Europe. On regrettera toutefois que ce site ne soit pas disponible en français tant son catalogue peut parfois donner le tournis. L’horloge interne du site s’adapte à votre fuseau horaire pour prendre en compte sa dimension internationale. On y trouve de nombreux liens, des informations sur les joueurs, le calendrier de vos équipes en temps réel.. Seul petit bémol, on ne trouve pas de fonctions de replay en ligne.

Enfin, SportLemon est un site ultra-moderne, qui est sans doute parmi les plus complets pour voir de nombreux sports en temps réel en 2022 en streaming. En quelques clics, vous pouvez découvrir des rencontres de sport en très haute qualité un peu partout dans le monde. Au-delà du football, c’est aussi l’opportunité de découvrir des disciplines plus méconnues comme le hockey, le baseball ou les fléchettes.