Foot : quels forums et réseaux sociaux suivre pour devenir un vrai fan ?

Les forums de foot disparaissent progressivement et laissent leur place à d’autres manières de discuter autour du foot : quelles sont-elles ? Comment se tenir informé et échanger avec les autres ? On vous explique tout !

Avec l’ajout de la compétition Europa Conference League pour les clubs, et de la Ligue des Nations pour les sélections, il est désormais possible de regarder un match de foot quasiment tous les jours. Pour peu que vous soyez fan de ballon rond, il peut être frustrant de ne pas pouvoir communiquer vos avis avec d’autres passionnés. Heureusement, la magie d’internet permet justement de connecter les individus entre eux.

Le forum : le premier espace d’échanges

Les forums informatiques sont presque aussi vieux qu’internet. Le principe est simple, les utilisateurs ont une palette de topics (sujets) et peuvent choisir celui qui les intéresse. Une fois entré dans le salon dédié, les internautes ont la possibilité d’échanger avec les autres forumeurs. Contrairement à d’autres services, le forum est une messagerie asynchrone, c’est-à-dire que vos messages sont archivés et peuvent être facilement retrouvables par les autres utilisateurs quelle que soit l’heure de la journée.

Pionniers de l’échange numérique, les forums abordent tous les sujets : jeux-vidéo, cinéma, cuisine et inévitablement le football.

Bien que leurs utilisateurs soient encore peu actifs, quelques forums tiennent bon face aux autres moyens de communication. On peut citer par exemple le forum SoFoot ou celui de Jeuxvideo.com ainsi que les forums dédiés à des clubs comme :

Reddit : les forums modernes

Reddit a pris le relai des forums et s’est imposé comme la référence de discussion sur des sujets précis grâce à son système « d’upvote« . Le concept est simple : si un thème plait, il obtient des votes positifs qui le font monter dans la hiérarchie des sujets. Ainsi, les topics recherchés et à fortiori intéressants sont accessibles facilement et ne sont pas noyés dans des quantités de sujets plus récents. Mais quels subreddits suivre pour discuter football avec des passionnés ?

r/Ligue 1, pour avoir l’essentiel des sujets de discussions autour du foot francophone

r/soccer, pour discuter de football avec des fans du monde entier !

r/footballmemes, pour partager vos meilleures blagues et vidéos humoristiques avec la communauté foot

r/footballmanagergames, pour un échange constant entre amoureux du foot et des jeux de gestions « Football Manager«

Facebook : réseau social en déclin

Il fut un temps où Facebook était le réseau social privilégié pour les échanges entre passionnés de tous bords. Mais ce temps semble être révolu – ou du moins chez les plus jeunes qui ont massivement choisi de déserter la plateforme (sans doute pour fuir un réseau qu’ils qualifieraient de « repaire à boomers »). Mais si Facebook n’est plus vraiment plébiscité par les fans de foot pour échanger, c’est aussi à cause de la prolifération de comptes fakes (souvent à caractère érotique) qui polluent les débats.

Toutefois, vous pouvez encore suivre les médias traditionnels de foot comme RMC Sport, Foot Mercato ou le meilleur du Football ainsi que des groupes Facebook dédiés au ballon rond :

Vous noterez que certains groupes sont privés, cela signifie que pour y accéder, vous aurez besoin d’être validé par un administrateur. Pourquoi ? Empêcher au maximum d’être envahi de faux comptes.

S’il y a bien un réseau social qui vit à tous les matchs, c’est Twitter. Les tendances personnalisées permettent de vous proposer rapidement soit au sein de votre fil d’actualité, soit dans les recherches des sujets de discussions qui pourraient vous plaire.

Vous pourrez réagir aux matchs en direct avec le # du match, commenter les tweets d’autres personnes, suivre l’actualité de votre club préféré ou du foot en général par les comptes officiels de clubs, de joueurs professionnels, de médias traditionnels, de Youtubeurs ou d’influenceurs. Twitter est devenu la référence pour discuter foot (et de sport en général) avec d’autres personnes ou a minima pour exprimer son avis en public.

Il existe plusieurs façons de trouver des communautés foot sur Twitter. Les jours de match, un # est systématiquement créé. Par exemple, si le match du soir est Paris Saint-Germain contre Marseille au parc des Princes, le #PSGOM sera créé. En recherchant le # vous trouverez toutes les personnes qui l’ont inclus dans leur message et pourrez échanger avec.

Autre manière de trouver des membres de la communauté foot : suivre des comptes Twitter spécialisés. Quasiment chaque joueur de football professionnel possède un compte et il en est de même pour les médias spécialisés tels que RMC Sport, Winamax, etc. Par ailleurs, si vous connaissez des Youtubeurs ou streamers foot, il y a de fortes chances qu’ils possèdent également un compte au même nom que leur chaîne sur d’autres réseaux de diffusion. Si vous n’en connaissez pas, on vous en conseille quelques-uns dans les parties suivantes !

En plus des vidéastes, il existe des « twittos« (ndlr. des comptes exclusivement twitter) qui parle de foot, souvent de manière décalée comme :

@pierre_far, @SeriousCharly pour les réactions à chaud pleines d’humour

@sofoot, @nicolas_vilas et @cahiersdufoot pour suivre les dernières actualités footballistiques

FCGeopolitics, pour comprendre et échanger sur les enjeux politiques qui se cachent derrière le sport

Enfin, le moyen de communication ultime entre influenceurs et supporters sur la plateforme de l’oiseau bleu : les Spaces ! Cette fonctionnalité apparue en 2021 est l’équivalent d’un salon Discord sur Twitter. Des administrateurs créent un espace de discussion ouvert à tous et peuvent donner la parole à n’importe qui ! Le compte Serious Charly sur Twitter avait notamment organisé des débats entre lyonnais durant l’été 2021. À mi-chemin entre la radio libre et la discussion entre amis, les Spaces Twitter sont un excellent moyen de discuter entre fans.

Les Spaces apparaissent en haut de votre fil d’actualité et vous sont proposés si vous suivez des comptes actifs dans la discussion ou si l’algorithme Twitter a identifié que vous aimiez le sujet de la discussion. Ils viennent compléter la nouvelle fonctionnalité Twitter qui va tout changer !

Même s’il existe bel et bien des chaînes commentant les matchs en direct depuis YouTube (sans les images du match) comme le Winamax Football Club, la plateforme de vidéo reste une spécialiste du différé. Et grâce à ses nombreux vidéastes, YouTube propose un large choix de contenus tournant autour du foot. Si vous souhaitez suivre et interagir sur l’actualité foot, voici quelques Youtubeurs que vous devriez suivre :

Les Youtubeurs d’analyse d’actualité :

Wiloo, Talk My Football, les Outsiderz, pour suivre et discuter des dernières actualités foot.

Romain Molina, pour se renseigner sur l’aspect économique et juridique du football

Bengous et Mohamed Henni, pour du ressenti à chaud d’après match.

Les Youtubeurs d’analyse du passé :

Max de foot, pour retracer les épopées de grandes équipes ou les compétitions marquantes

Contes de foot, pour en apprendre plus sur la carrière d’un joueur

La gazette tactique, pour comprendre et analyser les stratégies de jeu

Les Youtubeurs aux contenus atypiques

Today it’s Football et Vinsky, pour voir des joueurs pros se mesurer sur des exercices précis

Deux nuits avec, pour suivre la vie extra-sportive de joueurs professionnels

Sur chacune de ces chaînes, vous pourrez utiliser l’espace commentaire pour communiquer avec d’autres passionnés et confronter votre avis à celui des autres.

Bloqué par des géorestrictions ? On vous explique quel VPN choisir pour regarder YouTube !

Twitch : le bar PMU en ligne pour supporters ?

Le foot a explosé sur Twitch le 19 novembre 2022 lors du « Eleven All Stars » d’AmineMaTué. Rassemblant plus 1,2 million de viewers (record français), le match a remis en lumière les streamers et le football sur la plateforme américaine. RMC avait déjà diffusé gratuitement des matchs d’Europa Conference League sur sa chaîne !

Toutefois, la diffusion de matchs n’est (pour l’instant) pas le produit phare de Twitch, les espaces de discussions et de débats constituent la majeure partie du contenu sport sur la plateforme.

Car si l’analyse d’un match en différé sur YouTube peut se rapprocher d’une discussion à la pause-café, Twitch est indéniablement l’incarnation du bar PMU en ligne. Le « Bar de Cebru » (ndlr. Bruce Grannec) joue d’ailleurs avec cette analogie dans l’appellation de ses lives Twitch. Le champion du monde FIFA anime également l’émission de débat « Hors-jeu » avec son compère Brak.

Le format débat est LE type d’émission qui fonctionne le mieux sur la plateforme de streaming en direct, on peut notamment citer :

Firstteam101, pour des débats sportifs en général et échanger autour du foot, du basket, de la F1, du cyclisme, etc.

WinamaxSport, pour discuter et suivre le Winamax Football Club

RMC Sport, pour échanger entre fans durant les nombreuses libres antennes et émissions de débats comme Rothen s’enflamme

Les chaînes Twitch de discussion communautaire

Quoi de plus évident pour communiquer et échanger autour du football qu’une émission de débat sur Twitch ? La plateforme possède un chat clair et lisible permettant un échange permanent entre les vidéastes et les spectateurs. Mais parfois, les débats avec beaucoup de chroniqueurs ne sont pas propices à l’interaction entre spectateurs et animateurs. C’est pourquoi certains streamers organisent des lives au dispositif plus simple : un streamer, un chat, une discussion.

Zack Nani, pour une discussion décontractée sur des moments drôles du foot (Thread twitter en live) et des réactions à l’actualité foot

Rivenzi, l’animateur de House of Sports (débat sport sur Le Stream), organise « samedi sport » une émission plus centrée autour de l’interaction avec sa communauté

« Le bar de Cebru« , pour y trouver un espace d’échange autour de l’actualité foot, des débriefs de matchs, etc.

Les chaînes officielles de club : le lieu de rassemblement des supporters !

Les clubs de football professionnels ont également investi la plateforme de vidéo en direct. Conférence de presse, présentation des nouveaux transferts, avant-matchs, débriefs et séances d’entraînements sont au rendez-vous ! Pionnière en la matière, l’équipe de communication de l’Olympique de Marseille avait atteint les 100 000 followers en à peine une semaine. L’avantage de ces chaînes est de retrouver l’actualité spécifique au club que vous aimez et de pouvoir communiquer entre supporters d’une même équipe. On peut notamment citer les chaînes de :

L’OMOfficial, la première chaîne de club en France

PSG, la chaîne du club parisien qui propose des formats débats avec Laure Boulleau et invite fréquemment les youtubeurs foot Vinsky et AF5

RealMadrid, la chaîne du club madrilène, propose des commentaires en direct lors des matchs, du contenu FIFA, les matchs de l’équipe jeune, les conférences de presse, etc. En bref, le lieu parfait pour tout fan de la casa blanca !

TikTok : le réseau de la rigolade entre supporters !

TikTok a essayé de concurrencer YouTube et Twitch avec un format de live mais c’est bel et bien toujours par ses vidéos courtes que le réseau social chinois se démarque ! Toute personne fan de football sur TikTok a forcément vu passer la trend « Harry Maguire« .

Les supporters de tous les clubs s’adonnent à un sport particulier : se moquer des dernières performances du défenseur anglais. Rarement élégant, toujours pataud et approximatif dans son jeu, Harry Maguire est devenu la risée des supporters. Fort heureusement, pour le central de Manchester United, les moqueries à son encontre ne sont pas le seul point qui rassemble les footeux sur le réseau social chinois. D’autres compilations humoristiques existent :

Des comptes comme celui de la Fédé de la Lose (@FFLose sur Twitter) ont d’ailleurs fait des échecs (comiques) leur spécialité.

TikTok est également rempli de comptes rediffusant des extraits de matchs, des plus jolis buts ou dribbles, etc. Pour les trouver, on vous conseille de suivre une thématique comme : foot, dribbles, skills, goals, championsleague, worldcup, etc. Certes, vous pouvez suivre un créateur en particulier, mais vous n’êtes pas à l’abri que le compte de votre TikTokeur saute s’il utilise des contenus dont il n’a pas les droits.

Les sites d’actualité sportive : au plus près de l’information !

Où trouver des fans de football si ce n’est sur les sites d’information sportive ? Le principe est simple, un média sort une information et vous pouvez réagir librement dans l’espace commentaire. Les sites d’informations autour du ballon rond sont nombreux :

L’Equipe, le site d’information sportive !

So Foot, pour suivre et réagir à l’actualité du football

Foot Mercato, bien qu’ayant une partie très spécifique de l’année foot dans son nom, ce média aborde le foot de manière générale et ne se concentre pas que sur les transferts

À vous les débats et prises de positions entre supporters !

Telegram : le réseau social pour les parieurs !

On vous voit regarder des matchs en streaming illégal sur Telegram mais saviez-vous que le service de messagerie avait plus à vous offrir ?

Si vous désirez avoir des groupes de débat sur Telegram, c’est possible. Mais le site se démarque en offrant une multitude de salons pour les parieurs ! Où trouver la meilleure cote ? Sur quelle équipe parier ? Vous ne savez pas ? Voici une liste de quelques groupes qui pourraient vous aider :

Discord : une entraide communautaire forte !

On évoquait les groupes de discussion via Telegram ou les forums, mais l’endroit le plus indiqué pour fonder un groupe de débat écrit est bien évidemment Discord.

Les serveurs Discord autour du foot et ont des buts variés !

Supporters FR, pour échanger avec les fans de foot francophones

Foot France, Football FR et SpeakFoot pour suivre et discuter autour de l’actualité du ballon rond

RP 100% foot, pour jouer avec les membres de la communauté foot en incarnant un club de foot (transferts, compétitions, etc.)

Vous voilà maintenant équipé de tous les moyens possibles pour crier votre amour du football et partager vos avis les plus controversés !