De nos jours, les VPN deviennent un véritable indispensable pour la protection de nos données personnelles sur internet. Mais encore faut-il en comprendre le fonctionnement et savoir les configurer correctement. Dans cet article, nous faisons la lumière sur ce qu’est un tunnel VPN et sur les protocoles à choisir pour améliorer votre usage quotidien.

Qu’est-ce qu’un tunnel VPN ?

Le tunnel VPN est une passerelle sécurisée qui permet d’isoler vos données du reste du trafic sur internet. Il en existe 3 principaux types qui permettent, selon les besoins d’utiliser des services de type cloud, de consulter des sites web ou d’accéder à un réseau local.

Le VPN Client To Site, pour le télétravail

Ce VPN correspond à la connexion sécurisée qui permet à un salarié de travailler à distance depuis son ordinateur en utilisant les ressources informatiques de l’entreprise (accès aux réseaux internes de l’entreprise, fichiers, logiciels, etc.). En d’autres termes, ce type de VPN permet d’étendre le réseau local de l’entreprise jusqu’à l’ordinateur du salarié.

Le VPN Site To Site, pour les réseaux inter-entreprises

C’est en quelque sorte une passerelle sécurisée entre les réseaux de deux sociétés par exemple. Elle permet par exemple à l’employé de l’entreprise A d’accéder aux données situées sur un serveur distant appartenant à l’entreprise B en toute sécurité. Certains types de Cloud sont accessibles avec un VPN Site To Site afin d’assurer un trafic sécurisé.

Il est possible pour un particulier d’utiliser un VPN de type Client-To-Site. Ce dispositif lui permettra de se connecter au réseau de sa maison de manière sécurisée. Cette installation nécessite néanmoins un routeur spécifique et requiert une certaine maîtrise de l’informatique.

Le VPN grand public, une solution simple et efficace pour les particuliers

Le VPN tel qu’on le connaît grâce à NordVPN, Surfshark ou Cyberghost par exemple, dispose d’un fonctionnement un peu différent. Il utilise le principe du tunneling pour chiffrer vos données jusqu’aux serveurs du VPN. Ces serveurs se chargent ensuite de vous anonymiser pour garantir votre sécurité sur le web.

Concrètement, une fois que le software ou l’application du VPN est installé sur votre machine, vous devez procéder à votre authentification. Lorsque cette opération est réalisée, l’application met en place un tunnel sécurisé entre votre appareil et les serveurs du VPN par le biais d’un protocole de chiffrement.

Vos données peuvent ainsi transiter en toute sécurité. Une fois qu’elles atteignent les serveurs du VPN, elles subissent un certain nombre d’actions à travers une interface pour assurer votre anonymat et la protection de vos données. Ce sont ces services qui vous permettent notamment de simuler votre localisation.

L’application VPN permet d’établir un tunnel sécurisé entre votre appareil et un serveur distant contrôlé par le VPN

Quel protocole choisir pour créer un tunnel VPN ?

Pour créer ce tunnel sécurisé, il est nécessaire d’utiliser un protocole qui assurera le chiffrement de vos données par le biais d’un algorithme. Il existe plusieurs protocoles différents qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. On vous aide à faire le point.

À savoir : le choix du protocole de communication réseau Lorsque vous configurez un réseau local ou une connexion VPN, il peut vous être demandé de choisir entre UDP et TCP. Ces deux acronymes correspondent à des protocoles qui régissent votre type de connexion réseau. L’UDP (User Datagram Protocol) est un protocole rapide et léger idéal par exemple pour le streaming vidéo. Le TCP (Transmission Control Protocol) quant à lui privilégie la qualité de la connexion au détriment de la rapidité. Il est utilisé par la plupart des navigateurs web.

Open VPN, la référence Apparu en 2001, OpenVPN est un protocole open source qui bénéficie d’une excellente réputation. Contrairement à certains VPN utilisant IPSec pour chiffrer les données, OpenVPN utilise le protocole SSL (Secure Sockets Layer). Il est compatible avec de nombreux fabricants, accessible via de nombreux VPN et très sécurisé. Il peut être utilisé en mode UDP pour une vitesse optimale, ou en mode TCP pour gagner en fiabilité de connexion. Les plus Open source

Rapide

Protocole de tunnelisation très sécurisé Les moins Difficile à configurer par soi-même

L2TP/IPsec, un gage de sécurité Le protocole L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), conçu par Microsoft, fonctionne de paire avec IPSec. Ces deux protocoles fonctionnent ensemble pour créer une double authentification avec deux tunnels de chiffrement imbriqués l’un dans l’autre. Cette configuration a l’avantage d’apporter une grande sécurité des données. En revanche, elle engendre un ralentissement notable du trafic. Les plus Niveau de sécurité élevé

Double tunneling Les moins Protocole relativement lent

IKEv2/IPSec, la sécurité alliée à la légèreté Ce protocole assez récent qui se compose du IKev 2 et du IPSec a été développé par Microsoft et Cisco. Il est considéré comme plus léger qu’OpenVPN et se montre donc particulièrement indiqué pour les appareils mobiles. Il s’inspire également du protocole L2TP en utilisant les qualités de chiffrement des données de IPSec. S’utilisant en UDP, il fonctionne sur la base d’une authentification mutuelle des deux appareils concernés par le tunnel VPN. En outre, il dispose d’une fonction de connexion automatique qui permet de rendre transparent pour l’utilisateur le changement de réseau. Les plus Stable

Léger

Sécurité et chiffrement des données Les moins Fonctionne uniquement en UDP

Lightway, le protocole de ExpressVPN Disponible exclusivement avec ExpressVPN, Lightway est un protocole open source réputé pour sa rapidité et sa légèreté. Outre sa vitesse de connexion et sa fiabilité, il a la capacité de maintenir votre connexion malgré un changement de réseau. Les plus Rapide

Fiable

Sécurisé Les moins Disponible uniquement avec ExpressVPN WireGuard, l’un des plus rapides du marché Apparu en 2020, ce protocole de tunnelisation est compatible avec l’ensemble des systèmes d’exploitation du marché. De plus, il est très rapide, en particulier en comparaison à OpenVPN et IPSec. On regrette simplement qu’il ne fonctionne qu’en UDP, ce qui peut poser problème au niveau de certains pare-feux. Les plus Open source

Léger et extrêmement rapide Les moins Encore en développement

PPTP, l’ancêtre Le PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) est l’un des premiers protocoles à avoir été utilisé. Sa conception est néanmoins datée, ce qui a engendré des failles de sécurité. Il n’est donc pas recommandé. Les plus Compatible avec des appareils anciens Les moins Lent

Peu sécurisé

Quel protocole choisir lors de la configuration de votre VPN ?

Votre choix dépendra de vos usages et de vos besoins en termes de sécurité et de rapidité. Si vous n’avez pas d’exigence particulière, nous aurons tendance à vous conseiller OpenVPN qui, en plus d’avoir fait ses preuves, est suffisamment polyvalent et sécurisé pour convenir dans toutes les situations. Si vous avez choisi ExpressVPN comme réseau privé virtuel, Lightway est une excellente alternative grâce à sa rapidité et sa fiabilité.

Pour savoir comment choisir votre VPN, n’hésitez pas à consulter notre guide d’achat ultime qui recense tout ce qu’il faut savoir au sujet des réseaux privés virtuels.

Pour savoir comment réussir votre configuration, chaque VPN dispose de tutoriels en ligne expliquant pas à pas la marche à suivre.

Un tunnel VPN permet d’isoler des données du reste du trafic internet entre deux machines. Il fonctionne grâce à des protocoles qui utilisent un algorithme et procèdent au chiffrement des données. Lorsque vous disposez d’un VPN, il vous suffit de vous rendre sur l’application ou le software, de procéder à votre authentification et de choisir le serveur que vous souhaitez. C’est quoi IPSec ? IPSec est un protocole de chiffrement utilisé pour crypter des données. Il est utilisé dans plusieurs protocoles de tunneling. Pour en bénéficier, vous pouvez sélectionner IKev2/IPSec ou L2TP/IPSec lorsque vous choisissez le protocole de chiffrement de votre VPN. Quel est le meilleur tunnel VPN ? La question peut varier en fonction de vos préférences entre vitesse et sécurité. Mais de manière générale, on considère qu’OpenVPN est le protocole le plus polyvalent et le plus sûr.