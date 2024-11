WhatsApp lutte contre les fake news à sa manière avec cette nouvelle fonction

Vous avez un doute sur la véracité d’une photo que vous venez de recevoir ? Grâce à WhatsApp, en vérifier la provenance ne vous coûtera pas plus d’un clic. L’application va bientôt recevoir une fonctionnalité de recherche inversée d’images.

Meta continue de peaufiner son application de messagerie instantanée jusque dans les moindres détails. Du simple ajout d’un noir plus profond à une meilleure organisation des contacts, les mises à jours sont presque quotidiennes.

Ainsi, il n’y a rien de surprenant à lire que WABetaInfo a repéré une nouvelle fonction dans la prochaine version bêta de l’application. Néanmoins, cette nouvelle fonctionnalité est aussi curieuse qu’intéressante, et nécessite qu’on y regarde de plus près.

Un clic suffit pour rechercher une image sur le web

Meta vient donc d’ajouter une nouvelle fonctionnalité de recherche d’image inversée. Loin d’être anodine, cette nouveauté pourrait rendre service dans de nombreuses situations.

Dans les faits, une nouvelle option devrait apparaître lorsqu’on affiche une image en plein écran. Habituellement, on pouvait choisir d’ouvrir l’image dans la galerie, la configurer comme fond d’écran ou en faire un sticker. Désormais, on retrouvera la mention Rechercher sur le web.

Cette nouvelle fonctionnalité se base, en réalité, sur la recherche d’images de Google, via Google Lens. L’image sera donc analysée à travers le service de Google pour voir si elle a déjà été partagée sur d’autres sites web.

Derrière cette nouvelle fonctionnalité, on retrouve Google Lens

À quoi va servir la recherche inversée d’images sur WhatsApp ?

La démocratisation des réseaux sociaux a, malheureusement, eu un effet collatéral avec l’avènement des fake news. En effet, de fausses informations peuvent se répandre comme une traînée de poudre et prendre, parfois, des proportions gigantesques.

Avec cette simple fonctionnalité, WhatsApp entend bien lutter contre ce fléau à sa manière en rendant accessible à tous un outil de vérification. À la réception d’une image qui paraît suspecte, il sera désormais beaucoup plus facile d’aller chercher un peu de contexte sur le web.

Or généralement, le debunkage de fake news ne demande que peu de recherches pour déterminer la véritable origine d’une photo. On peut alors retrouver le vrai lieu de la photo, ou encore sa date de publication initiale. On espère tout de même que cette nouvelle fonctionnalité soit suffisamment visible pour que le commun des mortels pense à l’utiliser.