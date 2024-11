Google Maps veut vous faire passer de meilleures fêtes grâce à ces fonctionnalités

Google Maps présente ses nouvelles fonctionnalités, pile à temps pour les fêtes de fin d’année. Avec une meilleure prise en compte des conditions météo, vous n’aurez aucune excuse pour arriver en retard chez Mamie !

La fin de l’année approchant, Google a décidé de déployer des nouveautés sur son application de navigation, en mettant l’accent sur la gestion de la météo et des intempéries. Des nouveautés bienvenues qui devraient consolider la place de Google Maps comme leader des applications de navigation.

Maps permet d’adapter ses trajets en fonction des conditions météo, et des imprévus

En cette fin d’année, Google Maps a sérieusement planché sur l’anticipation des conditions extérieures, afin de proposer des temps de trajet les plus pertinents possible. Il est ainsi possible de voir et signaler l’état du trafic en fonction de la météo, comme le géant américain l’explique dans son dernier article de blog.

Ce n’est pas tout, les propriétaires d’un véhicule électrique pourront désormais planifier de longs trajets en intégrant les différents arrêts nécessaires à la recharge du véhicule. Il est même possible de renseigner son véhicule pour s’assurer qu’il soit compatible avec les bornes de recharge prévues.

Enfin, pour les propriétaires d’un véhicule qui intègre directement Google Maps, comme de nombreux modèles Renault, il sera possible de préparer son trajet sur son smartphone, pour l’envoyer directement sur sa voiture.

Google Maps va désormais intégrer un planificateur d’itinéraire dédié aux véhicules électriques

Google améliore également la gestion des transports en commun

Les transports en commun ne sont pas en reste. Google Maps analyse de nombreuses données comme les horaires de passage, la densité des passagers en temps réel ainsi que le trafic routier pour concevoir des itinéraires optimaux. Il est même possible d’y ajuster ses préférences pour limiter les temps de marche, ou réduire les correspondances.

Dans plus de 80 grandes villes à travers le monde, incluant Paris, Londres et Berlin, l’application de navigation va encore plus loin. Elle affiche en direct les informations sur les entrées et les sorties des stations, pour obtenir des données les plus précises possible.

Enfin, il est même possible de signaler un retard directement sur l’application, ou de confirmer un retard déjà signalé. Il est possible de préciser si cet incident est dû à une perturbation météorologique comme une route inondée, enneigée ou simplement la présence d’un objet sur la route.

Google Maps poursuit sa quête de précision, en particulier pour les transports en commun

Google Maps facilite également votre recherche de cadeaux de Noel

Si Google nous prévient depuis un moment, sur les moments de la journée et de la semaine ou les magasins sont les plus fréquentés, la firme américaine a souhaité aller plus loin en permettant, notamment, la recherche de produits directement sur Google Maps, afin de s’assurer des stocks disponibles.

Malheureusement, Google ne précise pas quand ces nouveautés seront disponibles en France. Il va donc falloir se munir de patience, et scruter les prochaines mises à jour, qui seront peut-être porteuses de bonnes nouvelles.