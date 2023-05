Un paddle gonflable devient une solution anti-inondation et gagne un prix au concours Lépine

Le Flowstop, que nous vous avions présenté dans notre top des innovations contre les inondations, vient de remporter le deuxième prix du prestigieux concours Lépine. Une distinction qui vient récompenser 5 ans de travail pour la mise au point d’un produit qui pourrait rendre service à des milliers de français.

Présenté comme une alternative aux habituels batardeaux et sacs de sable, le Flowstop est un dispositif gonflable destiné à protéger des bâtiments d’une inondation. Après 5 ans de travail et de recherche, Olivier Guillou et son associé Bertrand Sylvestre ont présenté leur invention au concours Lépine, et y ont remporté le prix de la Première Ministre, deuxième prix du concours créé en 1901. Une belle récompense pour les deux perpignanais. « C’est très gratifiant. Cela vient crédibiliser cinq ans de travail acharné et une vraie aventure collective » indiquait ainsi Olivier Guillou au journal L’Indépendant.

Fort de ce prix et de premières commandes d’hôtels et de campings des Pyrénées-Orientales, la start-up compte poursuivre son développement depuis ses locaux de Perpignan.

D’un paddle gonflable à un dispositif anti-inondation

C’est en achetant un paddle gonflable de la marque Redwood Paddle que l’idée du Flowstop lui est venue. Sensible aux inondations qui touchent régulièrement le sud de la France, il s’est alors interrogé sur la capacité d’un paddle à résister à la force d’une inondation.

Après un encouragement de la part du fabricant, Olivier Guillou a passé 3 ans à mettre au point son premier prototype fonctionnel, notamment aidé par l’institut de mécanique des fluides de Toulouse.

Les paddles gonflables sont généralement fabriqués en Drop-Stitch, un ensemble de plusieurs couches de PVC reliées par des fils généralement en nylon. Cette structure leur confère une remarquable solidité.

Grâce à sa largeur sur-mesure, el Flowstop s’adapte parfaitement à tout type d’ouverture

Un outil ultra simple à utiliser

Le Flowstop a l’avantage de ne nécessiter aucun travaux préalable. Il a été spécifiquement conçu pour que sa manipulation et son installation soit intuitive, un aspect crucial face à l’urgence d’une inondation. Ainsi, on retrouve des poignées permettant sa mise en place, une notice directement inscrite sur le produit et un gonflage en seulement deux étapes grâce à une pompe à main.

Si chaque modèle fait une hauteur standard de 80 cm, la largeur est systématiquement ajustée en fonction de l’ouverture pour assurer une étanchéité parfaite.

Une résistance à toute épreuve

La solidité du Flowstop constitue son principal point fort, en témoignent les nombreuses vidéos diffusées par l’entreprise. On voit le dispositif remplir sa fonction pendant 15 jours d’affilée, résister au passage d’un Fenwick ou au choc d’objets en tout genre.

Une situation peu conventionnelle qui témoigne de la résistance du Flowstop !

Sûre de son produit, l’entreprise indique même dans sa FAQ qu’il est possible d’utiliser le Flowstop comme bodyboard ou même comme luge, en précisant tout de même qu’il n’avait pas été conçu pour cet usage.

Flowstop dispose même d’une application dédiée

Le Flowstop étant un équipement réalisé sur-mesure, différents modèles ne peuvent pas être intervertis sur une même habitation. Ainsi, pour faciliter la gestion de plusieurs produits, la startup a mis au point une application qui permet de gérer efficacement ses différents Flowstop, mais aussi d’envoyer directement une photo à son assureur pour justifier que le dispositif a bien été mis en place en cas de crue.