Le CES 2023 se veut sans gadget, vraiment ?

LG MoodUp

Un frigo disco à domicile

Le plus ? Ce frigo va vous en mettre plein les yeux ,

un peu trop même ?

Le CES 2023 a été l’objet de nombreuses innovations intéressantes, mais aussi de gadgets plus que questionnables. LG est un condensé de ce constat : après la présentation de sa télévision sans fil ou de son écran transparent, la marque coréenne a eu bon vent d’introduire MoodUP, un frigo pour le moins étonnant.

Avec ses 190 000 combinaisons de couleurs, cet objet digne des plus grandes “disco party” possède quatre panneaux LED et intègre une enceinte Bluetooth synchronisée avec la lumière émise. De quoi illuminer vos soirées et profiter de ce gadget dont le prix n’a pas été communiqué – mais on préfère ne pas le savoir.

Prix : non communiqué